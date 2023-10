Jadwal Bola Sabtu 14 Oktober 2023: Kualifikasi Euro 2024, Uji Coba FIFA Matchday, Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 14-15 Oktober 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan kualifikasi Euro 2024, laga uji coba FIFA Matchday, dan Liga 2 Indonesia.

Dari arena Kualifikasi Euro 2024, malam ini akan tersaji sejumlah laga menarik. Salah satunya adalah Italia vs Malta di Grup C.

Italia membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran final. Mereka saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 7, tertinggal 6 poin dari Inggris. Malta ada di dasar klasemen dengan nilai 0.

Laga Kualifikasi Euro 2024 malam ini juga akan menampilkan Denmark vs Kazakstan, Ukraina vs Makedonia Utara, dan Hungaria vs Serbia. Partai yang disebut terakhir akan disiarkan langsung iNews.

Dari arena persahabatan FIFA Matchday, malam ini antara lain akan hadir laga Amerika Serikat vs Jerman. Sedangkan Liga 2 Indonesia sepanjang sore ini akan diwarnai rangkaian laga pekan kelima, termasuk Gresik United vs Persijap Jepara dan PSDS Deli Serdang vs Persiraja Banda Aceh.

Jadwal bola selengkapnya:

Jadwal Kualifikasi Euro 2024

(Pekan ketujuh)

Sabtu, 14 Oktober 2023

20:00 Irlandia Utara vs San Marino

20:00 Ukraina vs Makedonia Utara

23:00 Bulgaria vs Lithuania

23:00 Slovenia vs Finlandia.

Minggu, 15 Oktober 2023

01:45 Denmark vs Kazakstan

01:45 Hungaria vs Serbia (iNews)

01:45 Italia vs Malta (RCTI).

Laga Uji Coba FIFA Matchday

Sabtu, 14 Oktober 2023

13:00 Pulau Solomon vs Kaledonia Baru

19:00 Liberia vs Libya

19:00 Mauritania vs Madagaskar

Minggu, 15 Oktober 2023

00:00 Pantai Gading vs Maroko

02:00 Amerika Serikat vs Jerman

07:30 Meksiko vs Ghana .

Liga 2

(Pekan kelima, live Vidio)

Sabtu, 14 Oktober 2023

15:00 Gresik United vs Persijap Jepara

15:00 Nusantara FC vs PSIM Yogyakarta

15:00 Persekat Tegal vs PSCS Cilacap

15:30 PSDS Deli Serdang vs Persiraja Aceh.

