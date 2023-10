Jadwal Bola Live Minggu 15 Oktober 2023: Kualifikasi Euro 2024 dan Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola Minggu hingga Senin dinihari, 15-16 Oktober 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan kualifikasi Euro 2024 dan Liga 2 Indonesia.

Dari arena Kualifikasi Euro 2024, malam ini akan tersaji sejumlah laga pekan ketujuh. Norwegia vs Spanyol akan disiarkan RCTI, sedangkan Wales vs Kroasia live di Inews.

Spanyol dan Norwegia berlaga di Grup A. Mereka ada di posisi kedua dan ketiga klasemen dengan nilai 12 dan 10. Skotlandia ada di puncak klasemen dengan nilai 15.

Wales dan Kroasia bersaing di Grup D. Wales menempati posisi keempat dengan nilai 7, sedangkan Kroasia di posisi kedua dengan nilai 10. Turki, yang akan melawan Latvia, ada di puncak klasemen dengan nilai 13.

Sementara itu, kompetisi Liga 2 Indonesia hari ini akan diwarnai tiga laga pekan kelima, yakni Persipa Pati vs Deltras Sidoarjo, PSPS Riau vs PSMS Medan, Bekasi City vs Perserang Serang.

Jadwal bola selengkapnya:

Jadwal Kualifikasi Euro 2024

(Pekan ketujuh)

Minggu, 15 Oktober 2023

20:00 Georgia vs Siprus

23:00 Republik Cek vs Kepulauan Faroe

23:00 Swiss vs Belarusia.

Senin, 16 Oktober 2023

01:45 Kosovo vs Israel

01:45 Norwegia vs Spanyol (RCTI)

01:45 Polandia vs Moldova

01:45 Rumania vs Andorra

01:45 Turki vs Latvia

01:45 Wales vs Kroasia (iNews).

Liga 2

(Pekan kelima, live Vidio)

Minggu, 15 Oktober 2023

15:00 Persipa Pati vs Deltras Sidoarjo

15:00 PSPS Riau vs PSMS Medan

19:00 Bekasi City vs Perserang Serang.

