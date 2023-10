Jadwal Bola Senin 16 Oktober 2023: Kualifikasi Euro 2024 dan FIFA Matchday, Ada Aksi Portugal dan Belanda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola malam ini, Senin, 16 Oktober 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Euro 2024 dan laga persahabatan FIFA Matchday.

Kualifikasi Euro 2028 akan menampilkan rangkaian laga pekan kedelapan. Dua pertandingan akan disiarkan langsung televisi nasional.

Salah satu laga live itu adalah Bosnia vs Portugal, yang bisa disimak RCTI. Portugal sudah lolos ke putaran final Euro. Mereka akan melaju sebagai juara Grup J bila menang dalam laga ini. Dengan tiga laga tersisa, Cristiano Ronaldo cs sudah unggul delapan poin dari Slovakia di posisi kedua.

Laga lain yang juga disiarkan langsung adalah Yunani vs Belanda, yang bisa disimak di iNews. Kedua tim bersaing di Grup B, yang juga diisi Prancis yang sudah lolos ke putaran final.

Persaingan Yunani dan Belanda dalam berebut tiket kedua dari grup ini masih akan berlangsung menarik. Yunani menempati posisi kedua dengan nilai 12 dari 6 laga. Belanda di bawahnya dengan nilai 9 dari 5 laga.

Tim manapun yang menang malam ini, belum akan lolos. Terutama karena pada pertemuan pertama Belanda menang 3-0 atas Yunani.

Tim yang bisa lolos bila menang malam ini adalah Austria. Mereka akan berlaga di markas Azerbaijan. Tim itu bisa menyusul Belgia yang sudah lolos dari Grup F. Mereka mengemas nilai 13, unggul 7 angka dari Swedia yang malam ini akan melawan Belgia.

Selain Kualifikasi Euro 2028, malam ini juga akan hadir sejumlah pertandingan persahabatan FIFA Matchday. Laga yang akan berlangsung antara lain Cina vs Uzbekistan, Aljazair vs Mesir, dan Senegal vs Kamerun.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Kualifikasi Euro 2028

(Pekan kedelapan)

Senin, 16 Oktober 2023

23:00 Azerbaijan vs Austria.

Selasa, 17 Oktober 2023

01:45 Belgia vs Swedia

01:45 Bosnia vs Portugal (RCTI)

01:45 Gibraltar vs Irlandia

01:45 Yunani vs Belanda (iNews)

01:45 Islandia vs Liechtenstein

01:45 Luksemburg vs Slowakia.

Laga Persahabatan FIFA Matchday

Senin, 16 Oktober 2023

17:00 Cina vs Uzbekistan

22:00 Nigeria vs Mozambik

23:00 Aljazair vs Mesir

23:00 Rusia vs Kenya.

Selasa, 17 Oktober 2023

01:30 Senegal vs Kamerun.

