Jadwal Bola Selasa hingga Rabu Pagi, 17-18 Oktober: Inggris vs Italia, Juga Ada Timnas Indonesia, Jerman, Prancis, Brasil, Argentina

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa hingga Rabu pagi, 17-18 Oktober 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan kualifikasi Euro 2024, Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin dan Asia, serta FIFA Matchday.

Dari arena Kualifikasi Euro 2024, malam ini akan tersaji pertandingan besar: Inggris vs Italia. Aksi kedua tim akan disiarkan langsung RCTI.

Inggris dan Italia berada di Grup C. Keduanya sudah menjalani lima laga dari delapan yang dijanjikan. Inggris menempati puncak klasemen dengan nilai 13, unggul tiga poin dari Italia dan Ukraina.

Jadwal Kualifikasi Euro 2024 malam ini juga akan menampilkan laga

San Marino vs Denmark, yang disiarkan iNews. Kedua tim bersaing di Grup H. Denmark menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 16, sama dengan Slovenia yang ada di atasnya. Keduanya unggul empat angka dari Finlandia dan Kazakhstan. San Marino belum mendapat poin.

Dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ada 10 laga leg kedua ronde pertama yang akan berlangsung. Timnas Indonesia termasuk yang akan beraksi, di markas Brunei. Mereka dalam posisi diunggulkan untuk lolos karena sudah menang 6-0 pada pertemuan pertama.

Malam ini juga akan hadir sejumlah laga persahabatan FIFA Matchday. Ada sejumlah laga menarik yang akan hadir, termasuk Jepang vs Tunisia, Korea Selatan vs Vietnam , Bahrain vs Filipina, Estonia vs Thailand, Prancis vs Skotlandia, dan Meksiko vs Jerman.

Sementara itu, pada Rabu pagi akan hadir rangkaian laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan pekan keempat. Brasil akan berlaga di markas Uruguay, sedangkan Argentina menyambangi Peru.

Jadwal bola selengkapnya:

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

(Leg kedua)

Selasa, 17 Oktober 2023

11:45 Guam vs Singapura

14:00 Mongolia vs Afganistan

16:00 Pakistan vs Kamboja

16:30 Srilanka vs Yaman

18:00 Timor Leste vs Taiwan

18:30 Makau vs Myanmar

18:45 Bangladesh vs Maladewa

19:00 Bhutan vs Hong Kong

19:00 Laos vs Nepal

19:15 Brunei vs Indonesia (RCTI).

Kualifikasi Euro 2024

(Pekan kedelapan)

Selasa, 17 Oktober 2023

23:00 Finlandia vs Kazakstan.

Rabu, 18 Oktober 2023

01:45 Inggris vs Italia (RCTI)

01:45 Lithuania vs Hungaria

01:45 Malta vs Ukraina

01:45 Irlandia Utara vs Slovenia

01:45 San Marino vs Denmark (iNews)

01:45 Serbia vs Montenegro.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan

(Pekan keempat)

Rabu, 18 Oktober 2023

04:00 Venezuela vs Cile

05:30 Paraguay vs Bolivia

06:30 Ekuador vs Kolumbia

07:00 Uruguay vs Brasil

09:00 Peru vs Argentina.

FIFA Matchday

Selasa, 17 Oktober 2023

17:10 Jepang vs Tunisia

18:00 Korea Selatan vs Vietnam

19:00 Angola vs Kongo

19:00 Burkina Faso vs Mauritania

19:00 Pantai Gading vs Afrika Selatan

19:00 Uni Emirat Arab vs Libanon

19:00 Zambia vs Uganda

20:00 Tanjung Verde vs Komoro

20:00 Makedonia Utara vs Armenia

22:00 Arab Saudi vs Mali

23:00 Albania vs Bulgaria

23:00 Bahrain vs Filipina

23:00 Estonia vs Thailand.

Rabu, 18 Oktober 2023

01:00 Guinea vs Gabon

01:45 Australia vs Selandia Baru

02:00 Prancis vs Skotlandia

07:00 Meksiko vs Jerman

07:30 Amerika Serikat vs Ghana.

