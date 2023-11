Jadwal Liga Bola Voli Korea Selatan: Megawati Hangestri Beraksi Lagi Kamis Sore 2 November

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Megawati Hangestri Pertiwi akan kembali beraksi di Liga Bola Voli Korea Selatan, V League. Klubnya, Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks, akan menjalani laga kelima melawan Korea Expressway, Kamis, 2 November 2023.

Megawati, yang menjadi pemain Indonesia pertama di V League, diperkirakan akan kembali menjadi andalan timnya. Atlet berjilbab ini sudah membuktikan diri sebagai aktor kunci di timnya dalam empat pertandingan yang sudah dilakukan.

Pemain yang biasa dijuluki Megatron ini mampu membawa timnya menang dalam tiga laga dan menyerah kalah dalam satu laga. Dalam empat pertandingan tersebut, ia dua kali menjadi pemain terbaik.

Meski baru bergabung di awal musim ini, Megawati mampu berpadu dengan rekan setimnya, termasuk Giovanna Milana yang sekali menjadi MPV.

Dalam empat laga memperkuat Red Sparks, Megawati selalu menjadi top skor. Pada penampilan debutnya, pemain 24 tahun ini mencetak 21 poin untuk membantu timnya menang 3-0 atas IBK Industrial Bank, 17 Oktober.

Pemain yang berposisi sebagai opposite ini kembali menjadi pencetak gol terbanyak meski Red Sparks takluk 0-3 dari GS Caltex Seoul KIXX pada 20 Oktober. Kala itu, Megawati mencetak 21 poin.

Performa gemilang kembali diperlihatkan Megawati Hangestri Pertiwi saat timnya menantang salah satu favorit juara, Heungkuk Life Pink Spiders, yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yeon-koung.

Sempat tertinggal 0-2 lebih dulu, Megawati berperan krusial membantu Red Sparks membalikkan keadaan dan merebut kemenangan 3-2 (21-25, 26-28, 25-22, 25-7, 18-16). Ia menyumbangkan total 31 poin.

Kemudian dalam pertandingan terakhir melawan Hyundai E&C Hillstate, Minggu, 29 Oktober 2023, Megatron mengukuhkan diri sebagai pencetak angka utama Red Sparks. Ia menyumbang 22 poin dan berandil besar membawa timnya bisa menang telak 3-0 (25-22, 25-21, 25-16).

Kontribusi Megawati membawa Red Sparks sekarang menempati peringkat keempat dalam klasemen sementara V-League 2023-2024. Mereka hanya tertinggal dua angka saja dari sang pemuncak, E&C Hillstate, yang berhasil mereka kalahkan akhir pekan lalu.

Hasil Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks di V League Korea:

17 Oktober 2023: Daejeon Red Sparks vs Hwaseong IBK (menang 3-0).

20 Oktober 2023: GS Caltex Seoul vs Daejeon Red Sparks (kalah 3-0).

26 Oktober 2023: Incheon Heungkuk vs Daejeon Red Sparks (menang 2-3).

29 Oktober 2023: Daejeon Red Sparks vs Suwon Hyundai E&C (menang 3-0).

Jadwal Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks di V League Korea:

Kamis, 2 November 2023:

17.00 WIB Daejeon Red Sparks vs Korea Expressway.

