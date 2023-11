Jadwal Lengkap Siaran Langsung Piala Dunia U-17 2023 di SCTV, Indosiar, dan Vidio

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember. Rangkaian pertandingannya akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan SCTV. Live streaming-nya juga bisa disimak di Vidio.

Empat stadion akan menjadi venue seluruh laga Piala Dunia U-17. Empat stadion itu adalah Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Stadion Manahan (Solo), Jakarta Internasional Stadium (Jakarta Utara), dan Stadion Si Jalak Harupat (Bandung).

Timnas U-17 Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah tergabung di Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Tim asuhan Bima Sakti itu akan melakoni semua laga babak penyisihan grup, Grup A, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dimulai dari laga pembuka melawan timnas Ekuador U-17 pada Jumat, 10 November, mulai 19.00 WIB.

Stadion Manahan, Solo menjadi lokasi pertandingan Grup B (Kanada, Mali, Spanyol, Uzbekistan), sekaligus duel babak 16 besar, hingga partai final.

Lalu, Jakarta Internasional Stadium (JIS) tempat berlaga tim Grup C (Brasil, Inggris, Iran, Kaledonia Baru) dan Grup E (Burkina Faso, Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat).

Sedangkan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung menjadi arena pertarungan bagi tim negara di Grup D (Argentina, Jepang, Polandia, Senegal) dan Grup F (Jerman, Meksiko, Selandia Baru, Venezuela).

Jadwal Lengkap Siaran Langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia:

GRUP A

10 November

Stadion Gelora Bung Tomo, 16.00 WIB Panama vs Maroko (SCTV, Vidio)

Stadion Gelora Bung Tomo, 19.00 WIB Indonesia vs Ekuador (SCTV, Indosiar, Vidio).

13 November

Stadion Gelora Bung Tomo, 16.00 WIB Maroko vs Ekuador (Indosiar, Vidio)

Stadion Gelora Bung Tomo, 19.00 WIB Indonesia vs Panama (SCTV, Indosiar, Vidio).

16 November

Stadion Gelora Bung Tomo, 19.00 WIB Maroko vs Indonesia (SCTV, Indosiar, Vidio)

Stadion Manahan, 19.00 WIB Ekuador vs Panama (Vidio).

GRUP B

10 November

Stadion Manahan, 16.00 WIB Mali vs Uzbekistan (Indosiar, Vidio)

Stadion Manahan, 19.00 WIB Spanyol vs Kanada (Vidio).

13 November

Stadion Manahan, 16.00 WIB Spanyol vs Mali (SCTV, Vidio)

Stadion Manahan, 19.00 WIB Uzbekistan vs Kanada (Vidio).

16 November

Stadion Stadion Manahan, 16.00 WIB Uzbekistan vs Spanyol (Indosiar, Vidio)

Stadion Gelora Bung Tomo, 16.00 WIB Kanada vs Mali (SCTV, Vidio)

GRUP C

11 November 2023

JIS, 16:00 WIB Kaledonia Baru vs Inggris (Indosiar, Vidio)

JIS, 19:00 WIB Brasil vs Iran (Indosiar, Vidio).

14 November

JIS, 16:00 WIB Brasil vs Kaledonia Baru (Indosiar, Vidio)

JIS, 19:00 WIB Inggris vs Iran (Vidio).

17 November

JIS, 19:00 WIB Inggris vs Brasil (Jakarta) --(Indosiar, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Iran vs Kaledonia Baru (Vidio)

GRUP D

11 November 2023

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Jepang vs Polandia (SCTV, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Argentina vs Senegal (Vidio).

14 November 2023

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Senegal vs Polandia (SCTV, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Jepang vs Argentina (Indosiar, Vidio).

17 November

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Senegal vs Jepang (Indosiar, Vidio)

JIS, 16:00 WIB Polandia vs Argentina (SCTV, Vidio).

GRUP E

12 November

JIS, 16:00 WIB Prancis vs Burkina Faso (Indosiar, Vidio)

JIS,19:00 WIB Korea Selatan vs Amerika Serikat (Vidio).

15 November 2023

JIS, 16:00 WIB Amerika Serikat vs Burkina Faso (Indosiar, Vidio)

JIS, 19:00 WIB Prancis vs Korea Selatan (Indosiar, Vidio)

18 November

JIS, 19:00 WIB Amerika Serikat vs Prancis (SCTVIndosiar, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Burkina Faso vs Korea Selatan (Vidio).

GRUP F

12 November

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Venezuela vs Selandia Baru (SCTV, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Meksiko vs Jerman (Indosiar, Vidio).

15 November

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Meksiko vs Venezuela (SCTV, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Selandia Baru vs Jerman (Vidio).

18 November

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Selandia Baru vs Meksiko (SCTV, Vidio)

JIS, 16:00 WIB Jerman vs Venezuela (Indosiar, Vidio).

Babak 16 besar

20 November

Stadion Manahan, 15:30 WIB Runner-up Grup A vs Runner-up Grup C (Indosiar, Vidio)

Stadion Manahan, 19:00 WIB Juara Grup B vs Peringkat 2 Grup A/C/D (Indosiar, Vidio)

21 November

Stadion Gelora Bung Tomo, 15:30 WIB Runner-up Grup B vs Runner-up Grup F (SCTV/Indosiar, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat, 15:30 WIB Juara Grup F vs Runner-up Grup E (SCTV/Indosiar, Vidio)

Stadion Gelora Bung Tomo, 19:00 WIB Juara Grup A vs Peringkat 3 Grup C/D/E (SCTV/Indosiar, Vidio)

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Juara Grup D vs Peringkat 3 Grup B/E/F (SCTV/Indosiar, Vidio).

22 November

JIS, 15:30 WIB Juara Grup C vs Peringkat 3 Grup A/B/F (Indosiar, Vidio)

JIS, 19:00 WIB Juara Grup E vs Runner-up Grup D (SCTV/Indosiar, Vidio)

Perempat Final

24 November, JIS, 15:30 WIB (Indosiar, Vidio)

24 November, JIS, 19:00 WIB (Indosiar, Vidio)

25 November, Stadion Manahan, 15:30 WIB (Indosiar, Vidio)

25 November, Stadion Manahan, 19:00 WIB (Indosiar, Vidio).

Semifinal

28 November, Stadion Manahan, 15:30 WIB (SCTV, Indosiar, Vidio)

28 November, Stadion Manahan, 19:00 WIB (SCTV, Indosiar, Vidio).

Perebutan peringkat 3

1 Desember, Stadion Manahan, 19:00 WIB (SCTV, Indosiar, Vidio).

Final

2 Desember, Stadion Manahan, 19:00 WIB (SCTV, Indosiar, Vidio).

