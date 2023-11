Hasil, Jadwal, Klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Latin: Timnas Argentina dan Brasil Sama-sama Kalah sebelum Berduel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Argentina dan Timnas Brasil sama-sama kalah dalam pertandingan pekan kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin, Jumat, 17 November 2023. Argentina masih memuncaki klasemen, Brasil terlempar ke posisi kelima.

Argentina kalah 0-2 dari Uruguay di Estadio Alberto J Armando, Buenos Aires. Ronald Araujo dan Darwin Nunez mencetak gol kemenangan untuk La Celeste.

Argentina masih berada di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 12 poin dari lima pertandingan, sedangkan Uruguay merangkak naik ke peringkat dua dengan 10 poin.

Dalam laga lain, Brasil kalah 1-2 dari Kolombia di Estadio Metropolitano Roberto Melendez. Brasil unggul lebih dulu lewat gol Gabriel Martinelli, namun kemudian kebobolan oleh dua gol Luis Diaz.

Kekalahan membuat Brasil terlempar ke peringkat lima klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tujuh poin dari lima pertandingan. Kolombia naik ke posisi lima dengan sembilan poin hasil dari dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Baca Juga: 4 Fakta Kekalahan Telak Timnas Indonesia dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan masih akan hadir pada Rabu, 22 November 2023. Brasil akan melawan Argentina.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil pekan keelima:

Bolivia vs Peru 2-0

Venezuela vs Ekuador 0-0

Argentina vs Uruguay 0-2

Kolombia vs Brasil 2-1

Cile vs Paraguay 0-0.

Klasemen



No Negara Main Gol Poin 1 Argentina 5 5 12 2 Uruguay 5 5 10 3 Kolumbia 5 2 9 4 Venezuela 5 3 8 5 Brasil 5 2 7 6 Ekuador 5 1 5 7 Paraguay 5 -1 5 8 Cile 5 -3 5 9 Bolivia 5 -7 3 10 Peru 5 -7 1

Jadwal pekan keenam, Rabu, 22 November 2023:

06.00 WIB - Paraguay vs Kolombia

06.30 WIB - Ekuador vs Cile

06.30 WIB - Uruguay vs Bolivia

07.30 WIB - Brasil vs Argentina

09.00 WIB - Peru vs Venezuela.

Pilihan Editor: Daftar 11 Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Piala Dunai U-17