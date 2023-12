Jadwal dan Prediksi Persik Kediri vs PSM Makassar di Liga 1 Pekan Ke-23 Senin Hari Ini 18 Desember 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-23 pada Senin, 18 Desember 2023, akan menampilkan laga Persik Kediri vs PSM Makassar. Kedua tim akan berhadapan di di Stadion Brawijaya, Kediri, mulai 15.00 WIB.

Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar. Live streaming-nya juga bisa disimak lewat layanan Vidio.

Pertandingan ini diprediksi menjadi kesempatan bagi Macan Putih, julukan Persik, untuk meraih poin penuh dan mendekati posisi 4 besar. Selain tampil di hadapan publik sendiri, mereka dalam kepercayaan diri tinggi usai menang tandang 2-0 atas Persib Bandung di pekan lalu.

Hasil itu sekaligus membuat Persik tidak terkalahkan dan tak kebobolan dalam empat pertandingan terakhirnya; tiga menang dan satu imbang.

Adapun PSM datang setelah tidak meraskan kalah dalam tujuh laga terkini. Empat di antaranya di Liga 1 2023-2023; satu menang dan tiga seri.

Namun, tim berjuluk Juku Eja sedang punya masalahan internal yakni telat membayar gaji, hingga beberapa pemain asing memilih hengkan. Yakni Everton Nascimento dan Victor Mansaray, sedangkan Persik tanpa Hamra Hehanussa dan Anderson Nascimento karena cedera dan kartu.

Persik Kediri kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 33. PSM ada di posisi ke-11 dengan nilai 28.

Fakta Menarik Laga Persik Kediri vs PSM Makassar:

1. Persik hanya sekali menang saat menghadapi PSM dalam lima laga terakhir di Liga 1 (1 menang, 2 imbang, 2 kalah). Akan tetapi satu-satunya kemenangan Macan Putih tersebut dicatatkan pada pertemuan terakhir kedua tim.

2. Persik merupakan tim tersubur ketiga dan paling minim kemasukan kedua di kandang dengan mencetak 21 gol dan kemasukan delapan gol dari 10 laga. Sementara itu, PSM menjadi tim ketiga yang paling sedikit menciptakan gol saat tandang yakni mencetak sembilan gol dari 12 pertandingan.

3. Persik jadi salah satu tim terbanyak kedua mendapat hadiah penalti hingga pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 dengan enam penalti. Catatan tersebut menegaskan Macan Putih sebagai tim paling sering dihadiahi penalti dalam dua musim terakhir; 18 penalti.

4. PSM merupakan salah satu tim dengan kartu merah terbanyak sejauh musim ini berjalan dengan sudah mendapatkan 4 kartu merah. Catatan kartu merah terbanyak dalam satu musim yakni tujuh kartu merah yang dialami Madura United dan Bali United di musim 2017 dan 2022-2023.

5. Dikri Yusron (Persik) jadi kiper dengan cleansheet terbanyak kedua di musim ini dengan tujuh kali. Lima nirbobol di antaranya tercipta pada enam laga terakini.

6. Dikri Yusron mencatatkan cleansheet terbanyak saat menghadapi PSM yakni tiga kali, namun juga merasakan kebobolan terbanyak di Liga 1; tujuh gol.

7. Rohit Chand (Persik) merupakan pemain asing dengan penampilan terbanyak di era Liga 1 (171 pertandingan).

8. Anderson Nascimento (Persik) menjadi salah satu bek tersubur sejauh musim ini dengan empat gol yang setara dengan catatan Renan Alves (Barito Putera).

9. Flavio Silva merupakan salah satu top skor sepanjang masa Macan Putih di era Liga 1 (18 gol).

10. Renan Silva (Persik) merupakan gelandang dengan kontribusi gol terbanyak kedua dalam tiga musim terakhir; 34 keterlibatan (18 gol dan 16 assist).

11. Kenzo Nambu merupakan top skor PSM di Liga 1 2023-2024 dengan sembilan gol. Ia juga menjadi pemain asal Jepang tersubur kedua di era Liga 1 dengan 18 gol selain Ryo Matsumura dan Shohei Matsunaga.

12. Yuran Fernandes (PSM) selalu mencetak gol dalam dua pertemuan terakhir lawan Persik. Namun, ia baru saja meraskan kegagalan pertamanya mengeksekusi penalti dari enam kesempatan selama berkarier di Indonesia.

13. PSM merupakan merupakan tim dengan catatan umpan sukses terendah per pertandingan; rata-rata 167 operan berhasil per laga. Walau begitu, Juku Eja adalah tim yang paling banyak menciptakan peluang sejauh musim ini; 186 peluang atau lebih dari delapan peluang per pertandingan.

