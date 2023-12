Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-18: Ada Duel Besar Liverpool vs Arsenal, Berebut Puncak Klasemen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-18 akan menghadirkan persaingan menarik. Arsenal baru merebut puncak klasemen dari Liverpool. Keduanya akan berhadapan pada Sabtu malam, 23 Desember 2023.

Arsenal baru saja menang 2-0 atas Brighton, Minggu makam, 17 Desember. Pada hari yang sama, Liverpool ditahan Manchester City 0-0.

Kombinasi dua hasil ini membuat Arsenal naik ke puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 39 dari 16 laga. Liverpool yang turun ke posisi kedua memiliki nilai 38.

Pertandingan Liverpool vs Arsenal akan berlangsung Sabtu waktu setempat atau Minggu dinihari, 24 Desember, mulai pukul 00.30 WIB.

Pemain Arsenal, Kai Havertz berharap timnya mampu menjaga performa. “Minggu depan adalah pertandingan sulit lainnya, kami harus mempersiapkan diri dengan baik, dan mudah-mudahan bisa menang dan menikmati liburan Natal,” kata pemain berusia 24 tahun itu.

Pada musim lalu, laga Liga Inggris antara kedua tim yang berlangsung di tempat sama berakhir 2-2. Sedangkan dalam pertemuan lainnya, Arsenal menang 3-2 saat bermain di kandang.

Pada pekan ke-18 Liga Inggris juga akan sejumlah laga menarik lain, seperti West Ham United vs Manchester United, Luton vs Newcastle, Tottenham vs Everton, dan Wolves vs Chelsea.

Adapun laga Manchester City vs Brenford harus ditunda. The Citizens tak bisa tampil di Liga Inggris karena sedang berpartisipasi di ajang Piala Dunia Antarklub 2023 yang berlangsung di Arab Saudi.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-18, live Vidio)

Jumat, 22 Desember 2023

03:00 Crystal Palace vs Brighton

Sabtu, 23 Desember 2023

03:00 Aston Villa vs Sheffield United

19:30 West Ham United vs Manchester United

22:00 Fulham vs Burnley

22:00 Luton vs Newcastle

22:00 Nottingham vs Bournemouth

22:00 Tottenham vs Everton

Minggu, 24 Desember 2023

00:30 Liverpool vs Arsenal

20:00 Wolves vs Chelsea.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Arsenal FC 17 +20 39 2 Liverpool FC 17 +21 38 3 Aston Villa FC 17 +16 38 4 Manchester City 17 +20 34 5 Tottenham 17 +12 33 6 Newcastle 17 +15 29 7 Manchester United 17 -3 28 8 West Ham United 17 -1 27 9 Brighton 17 +3 26 10 Chelsea FC 17 +2 22 11 Fulham FC 17 -3 21 12 Brentford FC 17 +0 19 13 Wolves 17 -8 19 14 AFC Bournemouth 16 -9 19 15 Crystal Palace FC 17 -8 17 16 Everton FC 17 +2 16 17 Nottingham Forest 17 -13 14 18 Luton Town FC 16 -15 9 19 Burnley FC 17 -20 8 20 Sheffield 17 -31 8

