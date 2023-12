Mengenal Andrea Agnelli, Mantan Bos Juventus dan Pendiri Liga Super Eropa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Juventus Andrea Agnelli mengutip lirik lagu Where the Streets Have No Name dari grup musik U2. Lirik itu dikutip sebagai reaksi dia terhadap keputusan Pengadilan Uni Eropa yang telah meningkatkan harapan untuk pembentukan Liga Super Eropa.

Pengadilan Uni Eropa menyatakan pada Kamis, 21 Desember 2023, UEFA dan FIFA menyalahgunakan posisi dominan dan tidak bisa menghukum klub atau pemain yang terlibat dalam turnamen yang diselenggarakan di luar yurisdiksi.

Tentang Andrea Agnelli

Dikutip dari Transfermarkt, Andrea Agnelli pebisnis Italia yang pernah menjabat sebagai presiden klub sepak bola Italia, Juventus. Ia juga mantan Anggota Komite Eksekutif UEFA yang bergabung pada 1 September 2015 hingga 19 April 2021. Andrea Agnelli lahir di Torino, Italia pada 6 Desember 1975. Ia bagian dari dinasti Agnelli, keluarga pebisnis otomotif asal Italia, Fiat yang berdiri 1899.

Dikutip dari Sport Mob, pria asal Italia itu memulai kariernya dalam bidang pemasaran di perusahaan-perusahaan besar. Deretan perusahaan itu Iveco-Ford di London, Piaggio di Milan, Auchan Hypermarché di Lille, Schroder Salomon Smith Barney di London, dan Juventus Football Club SpA di Turin. Lalu melanjutkan karir profesionalnya di Ferrari Idea pada 1999. Kala itu, ia bertanggung jawab untuk mempromosikan merek Ferrari di bidang non-otomotif.

Andera pindah ke Paris pada November 2000. Ia bertanggung jawab atas pemasaran Uni Invest SA, perusahaan Banque San Paolo yang mengelola produk investasi. Ia bekerja di Philip Morris International di Lausanne pada 2001 hingga 2004.

Pada 2005 Andrea kembali ke Turin untuk bekerja di pengembangan strategis IFIL Investments SpA. Ia bergabung dengan Dewan Direksi IFI SpA (sekarang Exor NV) pada Mei 2006. Setahun setelah itu, Andrea membentuk perusahaan Lamse SpA.

Pada 2010, Andrea Agnelli mengambil alih Juventus. Dikutip dari situs web Football Italia, ia memegang kepemimpinan klub setelah ditunjuk sepupu pertamanya sekaligus Ketua Exor John Elkann untuk menggantikan Jean Claude Blanc. Ia mendatangkan Antonio Conte dan berhasil meraih Scudetto pertama.

Andrea juga menjabat sebagai anggota dewan eksekutif di Asosiasi Klub Eropa (ECA) pada 2012. Ia juga anggota dewan Liga Profesional Nasional Serie A dan Yayasan Umum Mutualitas dalam Olahraga Tim Profesional sejak 2014 hingga 2017. Ia diangkat ke Komite Eksekutif UEFA sebagai perwakilan ECA pada 2015 hingga 2021.

Agnelli mengakhiri masa jabatannya di Juventus, pada 28 November 2022. Pengunduran diri itu terjadi setelah laporan keuangan Juventus diperiksa oleh jaksa dan regulator pasar Italia Consob atas dugaan akuntansi palsu, dikutip dari Sky Sports.

KHUMAR MAHENDRA | SAPTO YUNUS

