Pesaing Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Vietnam Panggil 34 Pemain untuk Pemusatan Latihan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Vietnam memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan untuk Piala Asia 2023. Pelatih Philippe Troussier menyelipkan beberapa kejutan dalam skuad pilihannya kali ini.

Pertama, ada tiga debutan yang diberi kesempatan untuk unjuk kemampuan. Mereka adalah kiper Filip Nguyen, serta duo bek Le Ngoc Bao dan Do Thanh Thinh.

Kemudian, tidak ditemukan sederet bintang senior yang biasa menghuni tim Golden Star Warriors, seperti Doan Van Hau, Ho Tan Tai, dan Phan Van Duc. Ketiganya diketahui mengalami cedera. Duo penyerang tajam, Nguyen Van Quyet dan Nguyen Chong Phuong, sepertinya tak masuk skema sang pelatih saat ini.

Filip Nguyen adalah nama yang menarik perhatian. Dia baru saja mendapatkan kewarganegaraan Vietnam, beberapa waktu lalu, dan siap bersaing dengan Dang Van Lam di bawah mistar.

Meski kini memperkuat Cong An Ha Noi (CAHN), penjaga gawang kelahiran Republik Cek itu punya segudang pengalaman merumput di kompetisi Eropa.

Di lini tengah, Nguyen Quang Hai bisa menjadi pembeda, didukung veteran macam Do Hung Dung dan Nguyen Tuan Anh. Sementara penyerang muda macam Nguyen Dinh Bac dan Nguyen Thanh Nhan, bisa menjadi alternatif buat mesin gol reguler, Nguyen Van Toan dan Nguyen Tien Linh.

Tiga puluh empat pemain ini akan berkumpul pada 31 Desember mendatang untuk melakukan pemusatan latihan di Vietnam Youth Football Training Center, Hanoi. Selama lebih kurang lima hari, mereka akan menggenjot fisik dan taktik, sebelum terbang ke Qatar pada 5 Januari 2024.

Evaluasi dan perampingan skuad juga akan dilakukan, kemudian ada satu laga uji coba melawan Kirgiztan pada 9 Januari di Qatar.

Vietnam merupakan salah satu rival Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023, selain Jepang dan Irak. Secara kualitas, mereka yang paling dekat dengan tim asuhan Shin Tae-yong dan paling mungkin dikalahkan untuk merebut tiga poin.

Pertemuan Timnas Indonesia melawan Vietnam akan terjadi pada 19 Januari di Stadion Abdullahbin Khalifa, Doha.

Daftar 34 pemain yang dipanggil pemusatan latihan Timnas Vietnam untuk Piala Asia 2023:

Kiper

Nguyen Dinh Trieu (Hai Phong)

Filip Nguyen (CAHN)

Dang Van Lam (Binh Dinh)

Belakang

Que Ngc Hai (Binh Duong)

Vu Van Thanh (CAHN)

Do Duy Mnh (Ha Noi FC)

Nguyen Thanh Chung (Ha Noi FC)

Le Ngc Bao (Binh Dinh)

Do Thanh Thnh (Binh Dinh)

Bui Hoang Viet Anh (CAHN)

Nguyen Thanh Bình (The Cong - Viettel)

Phan Tuan Tai (The Cong - Viettel)

Vo Minh Trng (Binh Duong)

Giap Tuan Duong (CAHN)

Ho Van Cuong (CAHN)

Tengah

Do Hung Dung (Ha Noi FC)

Nguyen Tuan Anh (HAGL)

Phm Xuan Mnh (Ha Noi FC)

Le Phm Thanh Long (CAHN)

Trieu Viet Hung (Hai Phong)

Nguyen Quang Hai (CAHN)

Nguyen Hoang Duc (The Cong - Viettel)

Nguyen Duc Chien (The Cong - Viettel)

Truong Tien Anh (The Cong - Viettel)

Nguyen Hai Long (Ha Noi FC)

Hoang Van Toan (CAHN)

Khuat Van Khang (The Cong - Viettel)

Nguyen Thai Son (Thanh Hoa)

Depan

Nguyen Van Toan (Nam Dinh)

Nguyen Tien Linh (Binh Duong)

Pham Tuan Hai (Ha Noi FC)

Nguyen Van Tung (Ha Noi FC)

Nguyen Thanh Nhan (PVF-CAND)

Nguyen Dình Bac (Quang Nam).

