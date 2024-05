Hasil Piala Thomas 2024: Anthony Ginting Kalahkan Chou Tien Chen, Indonesia vs China Taipei 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mengalahkan wakil China Taipei, Chou Tien Chen, pada babak semifinal Piala Thomas 2024. Kemenangan di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, pada Sabtu, 4 Mei 2024, memberikan keunggulan 1-0 untuk tim Merah Putih.

Ginting menang atas Chou Tien Chen melalui dua gim langsung dengan skor 21-18, 21-19 dalam tempo 51 menit. “Bersyukur bisa bermain dengan baik, dan cukup senang dengan performa hari ini. Naik-turun di lapangan, kami sama-sama punya strategi, dan bisa me-manage dengan baik,” kata Ginting.

Baik Ginting maupun Chen sudah sama-sama tahu pola permainan seperti apa yang harus mereka terapkan. Kedua pemain memiliki tipe permainan yang cepat dan rapat, sehingga untuk mengoleksi angka pun menjadi menantang. Namun, Ginting berhasil mengamankan interval gim pertama, sebelum pada akhirnya Chou mengejar dan menyamakan kedudukan 12-12.

Selepas turun minum, Ginting terus memperpanjang jarak keunggulan hingga 19-13 hingga akhirnya merebut game point pertama. Namun, Chou tidak menyerah dan menambah lima angka beruntun untuk melambatkan laju skor Ginting, sampai Ginting merebut gim pertama dengan skor 21-18.

Pada gim kedua, Chou memberikan tekanan terlebih dahulu untuk Ginting sehingga wakil Indonesia sempat beberapa kali tertinggal. Setelah jeda singkat, tunggal putra peringkat tujuh dunia mulai mengejar dan menyamakan kedudukan 13-13, 15-15, dan 16-16.

Di poin-poin krusial ini, Ginting terlihat mulai mau bersabar dalam meladeni bola-bola dan reli panjang, sampai akhirnya kedudukan berbalik unggul, dan mengklaim gim kedua 21-19.

Sementara itu, ada empat wakil Indonesia lainnya yang akan berlaga pada babak empat besar Piala Thomas 2024 menghadapi Taiwan. Selain Ginting, ada Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo di sektor tunggal. Sementara di nomor ganda ada pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

“Bagi saya kemenangan ini cukup penting dengan merebut satu poin di awal. Semoga kemenangan awal ini bikin teman-teman semakin rileks dan termotivasi,” ujar Ginting.

Ini merupakan ke-28 kalinya Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Thomas sejak partisipasi pertama mereka di tahun 1958. Jika Indonesia kembali lolos ke babak final, ini akan menjadi tiga kali beruntun Merah Putih masuk ke partai puncak sejak 2020, dimana mereka terakhir kali membawa pulang Piala Thomas.

Hasil Piala Thomas 2024 Indonesia vs China Taipei

Anthony Sinisuka Ginting vs Chou Tien Chen: 21-18 21-19.

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Lee Yang / Wang Chi Lin

Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Lee Jhe-Huei / Yang Po-Hsuan

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Chia Hao Lee

