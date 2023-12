Tak Ada Nama Cristiano Ronaldo dalam 10 Pemain Versi IFFHS, Simak Asal-usul Federasi Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Internasional Sejarah Sepak Bola dan Statistik (IFFHS) meluncurkan daftar 10 pemain sepak bola terbaik dunia pada 26 Desember 2023. Dalam daftar tersebut, Erling Haaland menjadi yang pertama mendapat 208 poin. Tak ada nama Cristiano Ronaldo dalam deretan daftar 10 pemain terbaik itu.

Menurut laporan Marca, ada spekulasi nama Ronaldo tidak masuk IFFHS karena tak bermain di salah satu liga terbaik. Meskipun Messi juga bermain di MLS, tapi masih sempat bermain Paris Saint-Germain di Liga Prancis pada 2023.

Sejarah IFFHS

Dikutip dari situs web IFFHS, The International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) dibentuk di Leipzig, Jerman oleh Alfredo Poge, pada kurun Maret 1984. Lembaga itu saat ini berada di Zurich, Swiss.

Di dalam lembaga tersebut, terdapat pewakilan lebih dari 211 negara di seluruh dunia. IFFHS bertujuan menyajikan dan mendokumentasikan hasil statistik pertandingan sepak bola secara global yang diakui FIFA.

Lembaga ini juga bertujuan memberikan apresiasi dan penghargaan untuk beragam aspek yang ada di sepak bola, pemain, wasit, sampai penggemar. Mulanya IFFHS memiliki sepuluh kategori penghargaan. Setelah itu menambahkan tiga kategori penghargaan berikutnya, The World’s Best Referee, The World’s Top Goal Scorer, dan The World’s Best National Coach untuk perayaan dan penghargaan tahunan. Badan tertinggi IFFHS, Komite Eksekutif yang terdiri atas maksimal 20 orang, termasuk presiden dan dua wakil presiden.

Pada 2022, IFFHS juga sempat menobatkan Messi menjadi pemain terbaik. Pada 2020 dan 2021 ditempati oleh Robert Lewandowski. Pada tahun ini, Lewandowski tidak masuk daftar. Mbappe tetap di posisi yang sama seperti tahun lalu. Messi turun dua posisi. Haaland naik dari posisi kelima ke puncak peringkat.

Daftar tersebut juga didominasi pemain Manchester City. karena telah menjuarai turnamen bergengsi seperti Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, dan Liga Inggris.

Berikut daftar 10 pemain terbaik IFFHS 2023.

Erling Haaland Kylian Mbappe Lionel Messi Rodri Jude Bellingham Kevin de Bruyne Harry Kane Bernardo Silva Vinicius Junior Lautaro Martinez

ANANDA BINTANG | SAPTO YUNUS

