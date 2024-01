Harus Absen Lama dari Skuad Arsenal, Pemain Timnas Jepang Takehiro Tomiyasu Kritik Jadwal Piala Asia 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Timnas Jepang, Takehiro Tomiyasu, mengkritik pengaturan jadwal Piala Asia 2023. Bek berusia 25 tahun ini menyebut turnamen ini idealnya digeser kembali ke Juni dan dimainkan di slot yang sama dengan Piala Eropa.

Piala Asia 2024 akan berangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebelumnya turnamen ini berlangsung Juni, namun pada tiga edisi terakhir telah dimainkan pada bulan Januari dan Februari, sehinnga membuka peluang menjadi tuan rumah bagi negara-negara Timur Tengah yang suhu musim panasnya sering melebihi 50 derajat Celcius, yang dianggap berbahaya bagi sepak bola.

Kini, dengan pengaturan jadwal seperti itu, Tomiyasu akan absen cukup lama dari skuad Arsenal. Jika Jepang melaju ke final di Qatar,

ia tak bisa tampil selama enam pertandingan The Gunners, termasuk empat pertandingan Liga Premier.

“Saya ingin Piala Asia dimainkan pada bulan Juni, sama seperti Euro,” kata Tomiyasu kepada surat kabar Evening Standard dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa.

"Saya tidak tahu mengapa kami bermain di bulan Januari - tidak hanya Piala Asia tapi juga Piala Afrika. Ini tidak baik untuk para pemain. Tapi itulah yang terjadi dan saya akan berusaha kembali dengan membawa telar juara."

Jepang, yang mengincar mahkota Piala Asia kelima yang memecahkan rekor, memulai kampanye mereka pada 14 Januari melawan Vietnam. Setelah itu mereka akan menghadapi Irak dan Indonesia di Grup D.

Jadwal pertandingan Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari-10 Februari 2024:

Matchday 1 penyisihan grup

Jumat, 12 Januari 2024

23:00 WIB - Qatar vs Lebanon (Stadion Lusail).

Sabtu, 13 Januari 2024

18:30 WIB - Australia vs India (Stadion Ahmad bin Ali)

21:30 WIB - China vs Tajikistan (Stadion Abdullah Bin Khalifa).

Minggu, 14 Januari 2024

00:30 WIB - Uzbekistan vs Suriah (Stadion Jassim bin Hamad)

18:30 WIB - Jepang vs Vietnam (Stadion Al Thumama)

21:30 WIB - UEA vs Hong Kong (Stadion Khalifa International).

Senin, 15 Januari 2024

00:30 WIB - Iran vs Palestina (Education City Stadium)

18:30 WIB - Korea Selatan vs Bahrain (Stadion Jassim bin Hamad)

21:30 WIB - Indonesia vs Irak (Stadion Ahmad bin Ali).

Selasa, 16 Januari 2024

00:30 WIB - Malaysia vs Yordania (Stadion Al Janoub)

21:30 WIB - Thailand vs Kirgistan (Stadion Abdullah Bin Khalifa).

Rabu, 17 Januari 2024

00:30 WIB - Arab Saudi vs Oman (Stadion Khalifa International).

Matchday 2

Rabu, 17 Januari 2024

18:30 WIB - Lebanon vs China (Stadion Al Thumama)

21:30 WIB - Tajikistan vs Qatar (Stadion Al Bayt).

Kamis, 18 Januari 2024

18:30 WIB - Suriah vs Australia (Stadion Jassim bin Hamad)

21:30 WIB - India vs Uzbekistan (Stadion Ahmad bin Ali)

00:30 WIB - Palestina vs UEA (Stadion Al Janoub).

Jumat, 19 Januari 2024

18:30 WIB - Irak vs Jepang (Education City Stadium)

21:30 WIB - Vietnam vs Indonesia (Stadion Abdullah Bin Khalifa)

00:30 WIB - Hong Kong vs Iran (Stadion Khalifa International).

Sabtu, 20 Januari 2024

18:30 WIB - Yordania vs Korea Selatan (Stadion Al Thumama)

21:30 WIB - Bahrain vs Malaysia (Stadion Jassim bin Hamad).

Minggu, 21 Januari 2024

21:30 WIB - Oman vs Thailand (Stadion Abdullah Bin Khalifa)

00:30 WIB - Kirgistan vs Arab Saudi (Stadion Ahmad bin Ali).

Matchday 3

Senin, 22 Januari 2024

22:00 WIB - Tajikistan vs Lebanon (Stadion Jassim bin Hamad)

22:00 WIB - Qatar vs China (Stadion Khalifa International).

Selasa, 23 Januari 2024

18:30 WIB - Suriah vs India (Stadion Al Bayt)

18:30 WIB - Australia vs Uzbekistan (Stadion Al Janoub)

22:00 WIB - Hong Kong vs Palestina (Stadion Abdullah Bin Khalifa)

22:00 WIB - Iran vs UEA (Education City Stadium).

Rabu, 24 Januari 2024

18:30 WIB - Jepang vs Indonesia (Stadion Al Thumama)

18:30 WIB - Irak vs Vietnam (Stadion Jassim bin Hamad).

Kamis, 25 Januari 2024

18:30 WIB - Korea Selatan vs Malaysia (Stadion Al Janoub)

18:30 WIB - Yordania vs Bahrain (Stadion Khalifa International)

22:00 WIB - Kirgistan vs Oman (Stadion Abdullah Bin Khalifa)

22:00 WIB - Arab Saudi vs Thailand (Education City Stadium).

Babak 16 Besar

Minggu, 28 Januari 2024

18:30 WIB - Juara Grup B vs Peringkat ke-3 A/C/D (Stadion Jassim bin Hamad)

23:00 WIB - Runner-up A vs Runner-up C (Stadion Ahmad bin Ali).

Senin, 29 Januari 2024

18:30 WIB - Juara Grup D vs Peringkat ke-3 B/E/F (Stadion Internasional Khalifa)

23:00 WIB - Juara Grup A vs Peringkat ke-3 C/D/E (Stadion Al Bayt).

Selasa, 30 Januari 2024

18:30 WIB - Runner-up B vs Runner-up F (Stadion Al Janoub)

23:00 WIB - Juara Grup F vs Runner-up E (Education City Stadium).

Rabu, 31 Januari 2024

18:30 WIB - Juara Grup E vs Runner-up D (Stadion Al Thumama)

23:00 WIB - Juara Grup C vs Peringkat ke-3 A/B/F (Stadion Abdullah bin Khalifa).

Perempat final

Jumat, 02 Februari 2024

18:30 WIB - Pemenang 16-2 vs Pemenang 16-3 (Stadion Ahmad bin Ali)

22:30 WIB - Pemenang 16-1 vs Pemenang 16-6 (Stadion Al Janoub).

Sabtu, 03 Februari 2024

18:30 WIB - Pemenang 16-7 vs Pemenang 16-8 (Education City Stadium)

22:30 WIB - Pemenang 16-4 vs Pemenang 16-5 (Stadion Al Bayt).

Semifinal

Selasa, 06 Februari 2024

22:00 WIB - Pemenang PF-1 vs Pemenang PF-2 (Stadion Ahmad bin Ali)

Rabu, 07 Februari 2024

22:00 WIB - Pemenang PF-3 vs Pemenang PF-4 (Stadion Al Thumama)

Final Piala Asia 2024

Sabtu, 10 Februari 2024

22:00 WIB - Pemenang SF-1 vs Pemenang SF-2 (Stadion Lusail).

