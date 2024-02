Jadwal BATC 2024 Hari Ini: Bulu Tangkis Tim Putri Indonesia vs Hong Kong, Tim Putra Lawan Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal pertandingan Badminton Asia Team Championships 2024 atau BATC 2024 hari ini, Kamis, 15 Februari 2024, tim putri Indonesia akan menghadapi Hong Kong dan tim putra Merah Putih berduel dengan Korea Selatan di laga terakhir penyisihan grup.

Putri Kusuma Wardani dan rekan-rekannya akan lebih dulu bertanding, mulai 08.00 WIB, di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia. Sedangkan, Chico Aura Dwi Wardoyo cs dijadwalkan memulai pertandingan pukul 12.00 WIB.

Kedua tim Indonesia itu akan bertanding untuk memperebutkan posisi juara grup. Saat ini, masing-masing menduduki peringkat teratas klasemen sementara di Grup X dan Grup D.

Tim putri Indonesia menduduki puncak klasemen Grup X setelah mengalahkan Kazakhstan dengan 5-0. Catatan yang sama diraih Hong Kong setelah melakoni pertandingan pertama, tetapi kalah poin.

Sementara, tim putra Indonesia memimpin klasemen Grup D setelah mencatat dua kemenangan atas Saudi Arabia dan Uni Emirates Arab. Mereka unggul poin dari Korea Selatan yang juga menang di dua laga sebelumnya.

Untuk tim putri yang akan bertanding pagi ini, daftar pemain yang diturunkan telah dirilis. Dari susunan pemain, ada perubahan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Di sektor tunggal, Komang Ayu Cahya Dewi tak dimainkan. Sebagai tunggal ketiga dipasang Stephanie Widjaya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di sektor ganda, pasangan Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi diturunkan sebagai ganda putri pertama, setelah sebelumnya tidak dimainkan. Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose diistirahatkan.

Berikut susunan pemain tim bulu tangkis putri Indonesia vs Hong Kong:

WS1: Putri Kusuma Wardani vs Lo Sin Yan Happy

WD1: Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi vs Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam

WS2: Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Yeung Sum Yee

WD2: Lanny Tri Mayasari / Ribka Sugiarto vs Lui Lok Lok / Ng Wing Yung

WS3: Stephanie Widjaja vs Liang Ka Wing

Pilihan Editor: Hasil BATC 2024: Alvi Wijaya Chairullah Menangi Partai Terakhir, Indonesia Kalahkan UEA 5-0