Hasil, Jadwal, Klasemen V-League Korea Selatan: Hillstate Kalah tapi Mampu Naik ke Puncak, Red Sparks Main Kamis 7 Maret

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Engineering & Construction alias Hillstate menelan kekalahan kedua secara beruntun dalam Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League). Namun, tambahan satu poin mampu mengantar mereka naik ke puncak klasemen.

Hillstate tak berdaya saat menghadapi Expressway Corporation alias Hi Pass pada pertandingan putaran ke-6 di Gimcheon Indoor Stadium, Rabu, 6 Maret 2024. Mereka hanya meraih satu poin dan kalah 2-3 (13-25, 25-17, 25-18, 11-25, 10-15).

Kekalahan dari Hi Pass ini jadi kekalahan kedua beruntun yang ditelan oleh Hillstate. Sebelumnya, Hillstate juga kalah 2-3 ketika menghadapi Megawati Hangestri cs di tim Red Sparks.

Hi Pass tampil mengesankan. Keenam pemain utamanya berhasil mencetak dua digit: Banya Bukiric mencetak 30 poin, Jeon Sae-yan 14 poin, Bae Yu-na dan Moon Jeong-won 12 poin, dan Kim Se- bin 11 poin. Di kubu Hill State Letizia Moma Basoko mencetak 30 poin, sedangkan Yang Hyo-jin menorehkan 13 poin.

Meski mengalami dua kekalahan beruntun, Hillstate mampu naik kembali ke puncak klasemen. Tambahan satu poin membuat mereka mengemas 74 poin dari 33 laga, unggul satu poin dari Hungkuk (Pink Spider).

Klasemen V-League Korea Selatan:

No Tim Main Poin 1 Hillstate 33 73 2 Pink Spiders 33 73 3 Red Sparks 33 56 4 GS Caltex 33 51 5 IBK Altos 33 46 6 Hi-pass 332 35 7 AI Peppers 31 10

Apa arti posisi klasemen ini? Ada beberapa hal yang patut dicatat:

Hillstate dan Pink Spiders akan berebut gelar juara grup pada tiga laga terakhir. Nantinya, hanya juara grup yang langsung lolos ke final.

Tim yang kalah dalam persaingan perebutan posisi juara grup, sudah dipastikan lolos ke babak playoff, untuk menghadapi tim peringkat ketiga atau yang lolos dari babak semi-playoff.

Red Sparks, yang diperkuat Megawati Hangestri, sudah memastikan tiket semi-playoff. Berarti mereka sudah pasti di posisi tiga besar. Namun, mereka bisa lolos langsung ke playoff bila mampu menang telak dalam satu dari tiga laga terakhirnya.

Babak semi-palyoff baru akan digelar bila tim peringkat ketiga dan keempat memiliki nilai sama atau selisih nilainya kurang dari 3. Saat ini selisih Red Sparks dengan GS Caltex sudah ada 7.

Jadwal sisa Red Sparks di V-League Korea Selatan:

Kamis, 07 Maret: 17:00, Daejeon Red Sparks vs Caltex

13 Maret: 17:00, Daejeon Red Sparks vs Pepper Saving

17 Maret, 14:00: IBK vs Daejeon Red Sparks.

