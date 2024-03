Hasil All England 2024: Jonatan Christie Lolos ke Perempat Final, Apriyani / Fadia Kandas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, melangkah ke babak perempat final All England 2024. Ia berhasil mengatasi perlawanan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn, dalam drama tiga game yang berakhir dengan skor 21-19 18-21 dan 21-13 pada pertandingan babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 1000 tersebut.

Bertanding di Lapangan 1 Utilita Arena Birmingham pada Kamis, 14 Maret 2024, Jonatan sebetulnya mampu tampil dominan pada game pertama. Setelah menyamakan skor menjadi 3-3, ia berhasil melesat meninggalkan Kunlavut 15-8. Sempat tersusul, Jonatan menutup game pertama dengan skor 21-19.

Game kedua berlangsung lebih sengit. Jonatan dan Kunlavut kejar-kejaran poin hingga skor 7-7. Kesalahan Jonatan membuat Kunlavut memiliki momentum untuk memimpin dan mengambil keunggulan pada interval game kedua. Jonatan gagal keluar dari tekanan setelah jeda sehingga selisih poin makin lebar. Jonatan sempat memperkecil ketertinggalan 16-17 sebelum kalah pada game kedua dengan skor 18-21.

Pada game ketiga, Jonatan bermain lebih sabar dan tenang. Dengan kombinasi permainan lob, netting, dan smash, ia memaksa Kunlavut memainkan reli-reli panjang. Ia berhasil memanfaatkan stamina wakil Thailand yang semakin menurun. Pada interval game ketiga, Jonatan unggul 11-8.

Setelah jeda, Jonatan tak mengendurkan tekanan. Ia berhasil melaju meninggalkan perolehan poin Kunlavut sebelum menutup laga dengan skor 21-13.

Apriyani / Fadia Tersingkir

Indonesia kehilangan wakil pada nomor ganda putri. Satu-satunya wakil Indonesia, Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti, menelan kekalahan dari wakil Jepang, Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto dalam pertandingan tiga game berdurasi 60 menit.

Apriyani / Fadia sebenarnya mampu tampil dominan pada game pertama. Mereka selalu berada dalam posisi unggul sejak pertandingan dimulai. Memperoleh keunggulan 11-4, pasangan Indonesia mampu memenangkan game pertama dengan 21-14.

Situasi berbalik pada game kedua. Rena dan Ayako tampil dalam tempo yang lebih cepat dan variasi serangan yang tampak membuat pasangan Indonesia melakukan kesalahan. Apriyani dan Fadia tak banyak bisa melawan sehingga game kedua berakhir dengan skor 10-21 untuk keunggulan pasangan Jepang.

Pada game penentuan, Apriyani / Fadia dan Rena / Ayako beberapa kali terlibat kejar-kejaran angka. Skor sempat berimbang 7-7, 13-13, dan 16-16. Namun, pasangan Indonesia kehilangan momentum yang memberi ruang Rena / Ayako, yang bermain lebih agresif dan pertahanan yang rapat, meraih tujuh poin beruntun pada akhir pertandingan. Skor 21-16, pasangan Jepang menang.

Hasil Wakil Indonesia di All England 2024

Anthony Sinisuka Ginting vs Kenta Nishimoto (Jepang): 21-18 21-19

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto (Jepang): 21-14 10-21 16-21

Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand): 21-19 18-21 21-13

Pertandingan pertama (P1) mulai pukul 17.00 WIB.

Lapangan 1 Utilita Arena Birmingham

P5: Gregoria Mariska Tunjung vs Beiwen Zhang (Amerika Serikat)

P6: Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja vs Marcus Ellis / Lauren Smith (Inggris)

P10: Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (India) vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

Lapangan 2 Utilita Arena Birmingham

P5: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Shi Yu Qi (China)

P9: Akira Koga / Taichi Saito (Jepang) vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto