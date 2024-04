Fajar / Rian Tak Mau Terlalu Terbebani karena Jadi Tulang Punggung Ganda Putra di Piala Thomas 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto menjadi yang paling senior di tim ganda putra untuk Piala Thomas 2024 ini. Meski begitu, mereka tak mau terlalu terbebani karena hal itu.

"Kami tidak mau terlalu terbebani karena menjadi tulang punggung ganda putra di Piala Thomas kali ini. Kami mau fokus untuk permainan kami, memberikan yang terbaik setiap dipercaya untuk diturunkan," kata Rian, seperti dikutip dari keterangan tim media PBSI, Sabtu, 27 April 2024.

Fajar / Rian yang menduduki peringkat ketujuh dunia ini dipercaya tim pelatih untuk turun sebagai ganda pertama saat Indonesia menghadapi Inggris di laga pertama Grup C, Sabtu.

Tampil setelah tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan Harry Huang, Fajar / Rian menggandakan keunggulan, dengan menaklukkan ganda rangking 19 dunia, Ben Lane / Sean Vendy dalam dua game langsung, 21-18, 21-12 setelah bermain 36 menit.

Meski sudah enam kali berhadapan dengan pasangan Inggris itu, Fajar / Rian mengaku tidak mudah untuk mengalahkan mereka dalam tiga pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini, ganda putra Indonesia ini merasa telah menemukan pola permainan yang tepat. "Hari ini kami tidak terpancing dengan permainan mereka," kata Fajar.

Fajar / Rian mengaku sempat merasa kagok dengan shuttlecock yang digunakan ketika pertandingan. Hal itu, menurut Fajar, juga dirasakan pemain lawan. "Terligat sekali, terutama Sean sangat kesulitan mengontrol bola."

Rian menambahkan, pada game pertama, lawan sempat mengejar keunggulan karena mengubah pola dengan tidak mengangkat bola dan akhirnya memancing kami banyak melakukan kesalahan sendiri. "Jadi di akhir-akhir game pertama kami tidak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan poin, kami coba mengolahnya dulu," tuturnya.

Jadwal dan hasil pertandingan tim bulu tangkis Indonesia vs Inggris di Grup C Piala Thomas 2024 di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Sabtu, 27 April.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Anthony Sinisuka Ginting vs Harry Huang, skor 21-8, 21-15.

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Ben Lane / Sean Vendy, skor 21-18, 21-12.

Jonatan Christie vs Nadeem Dalvi, skor 21-16, 21-12.

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Callum Hemming / Ethan van Leeuwen, skor 16-21, 21-14, 21-13.

Alwi Farhan vs Cholan Kayan

Pilihan Editor: Jonatan Christie Menang, Bawa Indonesia Unggul 3-0 Atas Inggris di Piala Thomas 2024