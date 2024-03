Rekap Hasil All England 2024: Fajar / Rian Menang, Susul Jojo dan Ginting ke Babak Final

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia meloloskan tiga wakil ke babak final turnamen bulu tangkis All England 2024, Sabtu, 16 Maret. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto lolos, menyusul Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

Fajar / Rian yang bermain paling akhir lolos setelah mengalahkan Takuro Hoki / Yugo Kobayashi di Birmingham. Ganda unggulan ketujuh itu menang 21-18, 21-18 atas lawannya yang menjadi unggulan keenam.

Keberhasilan ini membuat Fajar / Rian berpeluang mempertahankan gelar yang diraihnya tahun lalu. Mereka akan menghadapi ganda Malaysia, Aaron Chia / Soh Wooi Yik.

Fajar / Rian menyusul Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie yang lebih dahulu lolos. Keduanya akan berhadapan di final, memastikan Indonesia setidaknya meraih satu gelar dari turnamen bulu tangkis bergengsi ini.

Ginting menjadi wakil Indonesia yang paling awal lolos. Ia mengalahkan wakil Prancis Christo Popov dengan skor 19-21, 21-5, 21-11. Kemenangannya sekaligus mengakhiri 22 tahun penantian Indonesia untuk menempatkan wakil tunggal putra dalam babak final All England.

Langkah Ginting kemudian disusul Jonatan Christie. Ia lolos ke partai puncak dengan mengalahkan wakil India, Lakshya Sen, dalam duel yang berakhir dengan rubber game 21-12, 10-21, 21-15.

“Puji Tuhan, semua ini berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada saya, Ginting, tim tunggal putra dan tim Indonesia juga,” kata Jonatan, dikutip dari keterangan PBSI.

“Mungkin tidak ada yang mengira dengan beberapa hasil turnamen belakangan yang naik turun tapi kita selalu berusaha semaksimal mungkin, kekurangan apa kita perbaiki, kita bangun chemistry dan kita coba lebih solid,” ujarnya menambahkan.

Laga Jonatan dan Ginting mendatang merupakan kesembilan kalinya dua tunggal putra Indonesia bertemu dalam babak final turnamen bulu tangkis tertua di dunia ini.

Ini menjadi pertama kali terjadi dalam 30 tahun terakhir final tunggal putra All England Open mempertemukan dua pemain Indonesia. Terakhir kali laga itu terjadi pada All England 1994 saat Hariyanto Arbi berhadapan dengan Ardy Bernardus Wiranata.

Dengan pencapaian ini pula, maka Indonesia untuk pertama kalinya memiliki juara All England Open dari sektor tunggal putra, dengan gelar terakhir diraih oleh Hariyanto Arbi secara beruntun di tahun 1993 dan 1994.

Ini juga merupakan ketiga kalinya secara beruntun dimana laga All Indonesian Final terjadi di All England Open. Pada tahun 2022, ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri menang atas Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Lalu, pada tahun berikutnya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga menang atas The Daddies di babak final All England Open.

Hasil Wakil Indonesia di Babak Semifinal All England 2024:

Anthony Sinisuka Ginting (5) vs Christo Popov (Prancis): menang 19-21, 21-5, 21-11.

Jonatan Christie vs Lakshya Sen (India): menang 21-12, 10-21, 21-15.

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (7) vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang/6): menang 21-18, 21-18.

