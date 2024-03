Jonatan Christie Juara All England 2024 Usai Kalahkan Anthony Sinisuka Ginting Dua Game Langsung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie keluar sebagai juara All England 2024 usai mengalahkan kompatriotnya Anthony Sinisuka Ginting. Laga yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris ini berakhir dengan skor 21-15, 21-14.

Ini merupakan gelar juara All England pertama yang diraih Jonatan sepanjang kariernya. Bagi Indonesia, keberhasilan atlet berusia 24 tahun itu memecahkan catatan minor 30 tahun Tim Merah Putih tanpa trofi di sektor tunggal putra sejak terakhir kali diraih pada 1994.

Indonesia berpeluang menambah gelar juara All England 2024 dari sektor ganda putra. Pasangan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi wakil Malaysia Aaron Chia / Soh Wooi Yik pada pertandingan terakhir babak final.

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. PBSI



Game pertama berjalan dengan tempo yang cukup cepat. Kedua atlet bergantian mencetak angka sebelum Ginting melakukan lima kesalahan beruntun yang membuat Jonatan unggul 8-3. Interval game pertama pun berakhir dengan skor 11-4 untuk keunggulan Jonatan.

Atlet yang akrab disapa Jojo itu tak menyia-nyiakan momentum untuk menjauh dari kejaran Ginting dengan memimpin 14-6. Namun perlahan pukulan-pukulannya mulai terbaca dan bisa dikembalikan Ginting. Pebulu tangkis asal Cimahi itu pun memperkecil ketinggalan menjadi 13-16.

Pertandingan kembali berjalan sengit. Dua tunggal putra andalan Indonesia saat ini saling bergantian meraih poin. Akan tetapi, jarak keunggulan tiga poin Jonatan memberikan keuntungan. Memasuki poin kritis, dia mencetak beberapa angka untuk kembali memperlebar jarak sebelum akhirnya dua kesalahan beruntun Ginting memberikan kemenangan untuk Jonatan dengan skor 21-15.

Momentum kemenangan di game pertama dimanfaatkan Jonatan untuk inisiatif menekan di awal game kedua. Beberapa poin berhasil didapatkan hingga membuatnya memimpin 9-6. Ginting sempat menekan demi memperkecil ketinggalan, namun lagi-lagi satu kesalahannya membuat Jonatan menyudahi interval dengan keunggulan 11-9.

Selepas jeda, Ginting mulai menemukan pola permainannya. Beberapa kali pukulan kerasnya tidak bisa dikembalikan Jonatan. Ia bahkan mampu memangkas jarak ketinggalan menjadi 14-15. Namun, pebulu tangkis kelahiran Cimahi, Jawa Barat itu kembali membuat kesalahan beruntun yang memberi keuntungan kepada Jojo. Hingga akhirnya, dua kesalahan beruntunnya memberikan gelar juara All England 2024 untuk Jonatan dengan kemenangan 21-14.

Dengan hasil ini, rekor pertemuan kedua pemain Indonesia ini menjadi 4-6 masih untuk keunggulan Ginting. Akan tetapi, Jonatan mampu menghentikan empat kekalahan beruntunnya dari rekannya itu.

Terlepas dari hasilnya, terjadinya duel Indonesian final di All England ini menjadi pertama kali sejak edisi 1994. Kala itu, Hariyanto Arbi mengalahkan Ardy Wiranata lewat dua game langsung dengan skor 15-12, 17-14 dan itu terakhir pebulu tangkis tunggal putra Indonesia menjuarai All England.

Hasil Final All England 2024

Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Jepang) vs Baek Ha Na / Lee So He (Korea Selatan), skor 19-21, 21-11, 17-21

Akane Yamaguchi (Jepang) vs Carolina Marin (Spanyol), skor 24-26, 1-11

Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Jonatan Christie (Indonesia), skor 21-15, 21-14

Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong (Cina) vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Jepang)

Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Malaysia) vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

