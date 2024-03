Pelatih Red Sparks Bocorkan Strategi Agar Megawati Hangestri cs Bisa Atasi Pink Spiders di Babak Playoff

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daejeon CheongKwanJang Red Sparks (Daejeon Red Sparks) akan melawan Heungkuk Life Insurance Pink Spider pada babak playoff Liga Voli Korea Selatan (V-League) hari Jumat, 22 Maret 2024. Pelatih Ko Hee Jin membocorkan strategi yang bakal ia pakai agar Megawati Hangestri dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan.

Ko Hee Jin mengatakan salah satu hal penting yang mesti diperhatikan anak asuhnya adalah soal melakukan servis dan penerimaan servis dari lawan. Menurut dia, ini merupakan aspek mendasar yang tak boleh dikesampingkan jika ingin menang.

"Servis dan penerimaan servis merupakan hal yang paling penting. Anda hanya bisa bermain baik jika tidak tersandung dalam hal-hal mendasar seperti itu," ujar dia dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan dikutip dari Naver, Selasa, 19 Maret 2024.

Pelatih berusia 43 tahun itu turut memberi perhatian khusus kepada bintang Pink Spiders, Kim Yeon Koung. Ko Hee Jin menilai, salah satu cara agar timnya bisa memenangkan pertandingan adalah dengan membuat sang pemain tak berkutik sepanjang laga.

Kim Yeon Koung merupakan pilar penting Pink Spiders. Ia menjadi pencetak angka terbanyak untuk tim selama babak reguler dengan koleksi 775 poin, mengalahkan Megawati Hangestri yang mengemas 736 poin. Atlet berusia 35 tahun itu, bahkan, sampai dijuluki Ratu Voli Korea Selatan karena kemampuannya untuk bersaing dengan para pemain asing.

"Penting untuk mencegah bola-bola bagus pergi kepada Kim Yeon Koung. Anda harus memberikan apa yang diberikan, tetapi Anda juga harus siap menangkap bola yang bisa Anda tangkap," tutur dia. "Ada banyak tipu muslihat dan pukulan berulang, jadi kami harus menyiapkan diri dengan baik."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Red Sparks memiliki modal berharga melawan Pink Spiders dengan kemenangan 3-1 pada pertemuan terakhir di ronde keenam. Meski begitu, secara head to head musim ini mereka kalah jauh dengan catatan Pink Spiders menang empat kali, sedangkan Red Sparks dua kali.

Duel Red Sparks melawan Pink Spiders pada babak playoff V-League Korea Selatan akan digelar dengan format best of three. Duel pertama dijadwalkan berlangsung di Incheon Samsan World Gymnasium, Jumat, 22 Maret 2024 mulai pukul 17.00 WIB.

Kemenangan ini sangat penting bagi Red Sparks memperbesar peluang mereka lolos ke babak playoff. Tak hanya itu, Megawati dan kawan-kawan juga sukses menyudahi tujuh kemenangan beruntun Pink Spiders. Di sisi lain, mereka mampu melanjutkan tren positif dengan empat kali menang dari empat laga terakhir. Dok. KOVO.



PIlihan Editor: Timnas Indonesia vs Vietnam: 3 Pemain Absen, Shin Tae-yong Akui Kekuatan Skuad Garuda Terganggu