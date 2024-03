Jadwal Playoff V-League: Pink Spiders vs Red Sparks Hari Ini, Megawati Hangestri Cs Berjuang di Kandang Lawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) pertandingan ketiga, Pink Spiders vs Red Sparks akan berlangsung hari ini, Selasa, 26 Maret 2024, mulai 17.00 WIB. Megawati Hangestri dan rekan setimnya akan berjuang di kandang lawan, Incheon Samsan World Gymnasium.

Red Sparks berhasil meraih kemenangan di laga kedua saat bermain di kandang sendiri pada Minggu, 3-1 (25-19, 25-23, 20-25, 25-15). Hasil itu membuat kedudukan imbang 1-1, menyusul kekalahan mereka di laga pertama pada Jumat, 1-3 (25-22, 13-25, 23-25, 23-25). Setelah dua pertandingan berakhir imbang, laga ketiga di kandang Pink Spiders pada Selasa ini menjadi penentu tim yang lolos ke final menghadapi Hillstate.

Saat bertanding di kandang, Megawati Hangestri dan Giovanna Milana menjadi pencetak angka terbanyak dengan total 55 poin. Kim Se In sebagai outsite hitter dalam pertandingan itu juga berperan penting, terutama dalam hal penerimaan bola dan membantu penyerangan di depan. Posisi itu sebelumnya diisi Park Hye Min yang tidak dimainkan sebagai starter pada laga tersebut.

Pelatih Ko Hee Jin menilai keputusannya memainkan Kim Se In menjadi salah satu faktor di balik kemenangan timnya di laga kedua. Ia pun berencana kembali memainkannya untuk pertandingan ketiga playoff ini.

Kim Se In tampil gemilang dalam pertandingan tersebut. Ia mencatatkan 11 kali penerimaan bola sukses dari 17 kali percobaan, terbanyak kedua dibanding Giovanna Milana dengan catatan 13 kali penerimaan sukses dari 32 kali percobaan. Atlet berusia 21 tahun itu juga berkontribusi dalam hal penyerangan dengan torehan sembilan poin dengan persentase serangan sukses 33,33 persen.

Baca Juga: Tim Putra Tectona Bandung Juarai Turnamen Bola Voli Nusantara Cup 2024

Ko Hee Jin mengatakan Kim Se In bersama Park Hye Min dan Lee Sun Woo menjadi tiga pemain yang diberi tugas khusus menggantikan perang Lee So Young yang cedera. Ketiganya mendapat latihan tambahan setiap hari untuk mematangkan penampilannya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Setelah So Young cedera, kami memberi tugas khusus kepada Hye Min, Se In, dan Sun Woo. Kami melakukan latihan penerimaan bola setiap hari yang banyak digelar pada malam hari. Pemain-pemain kami menunjukkan kerja keras dan ritem yang baik," ucapnya dikutip dari Naver.

Setelah mampu menyamakan kedudukan, Megawati Hangesti dan rekan setimnya di Red Sparks akan kembali tiba di Incheon untuk berusaha menaklukan Pink Spiders di kandang mereka di laga penentuan playoff V-League dalam format the best three kali ini.

Duel Pink Spiders vs Red Sparks pada pertandingan ketiga playoff V-League ini bisa disaksikan secara live di platform Vidio.

NAVER

Pilihan Editor: Pelatih Red Sparks Ungkap Pemain Kunci Bungkam Pink Spiders, Megawati Hangestri?