Piala Uber 2024: Sumbang Poin Kedua saat Indonesia vs Hong Kong, Lanny / Ribka Ungkap Kunci Kemenangannya

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda putri Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto menjadi penyumbang poin kedua bagi tim bulu tangkis Indonesia saat menghadapi Hong Kong di penyisihan Grup C Piala Uber 2024, Sabtu, 27 April. Kalah di game pertama, mereka berhasil mengalahkan Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam di dua game berikutnya.

Lanny / Ribka kecolongan di game pertama. Mereka kalah 10-21. Setelah kekalahan itu, mereka bangkit dan berhasil menaklukkan pasangan Hong Kong peringkat ke-20 atau tujuh strip di atasnya, dengan skor 21-10 dan 21-17.

Sebelum berhadapan di Piala Uber 2024, kedua pasangan ini pernah sekali bertemu di Swiss Open 2024 pada Maret lalu. Kala itu, Lanny / Ribka mampu menaklukkan ganda putri Hong Kong itu dalam dua game langsung.

Seusai pertandingan, Lanny mengungkapkan penyebab kekalahan di game pertama. "Di game pertama, kami terbawa pola permainan mereka, selain itu kami merasa shuttlecock yang kami pakai di latihan agak berbeda dengan pertandingan tadi, jadi agak kaget," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tim media PBSI, Sabtu.

"Di game kedua dan ketiga, kami coba mengubah pola dan menerapkan strategi yang kami mau," ucap Lanny. "Tidak ada ketegangan tadi saat bermain dari awal. Kami coba fokus dengan individu masing-masing."

Ribka menambahkan perbedaan yang mereka hadapi saat melawan pasangan Hong Kong itu di Piala Uber 2024 dan di Swiss Open lalu. Di Swiss, shuttlecocknya lambat. "Di sini kencang, jadi permainan mereka variasinya lebih banyak dan di game pertama, kami tidak mengantisipasinya dengan baik."

Lanny / Ribka mengikuti langkah Gregoria Mariska Tunjung yang turun sebagai tunggal pertama. Kemenangan mereka membuat Indonesia unggul 2-0, sebelum Ester Nurumi Tri Wardoyo dan Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose memperbesar keunggulan menjadi 4-0.

Jadwal dan hasil pertandingan Indonesia vs Hong Kong di Grup C Piala Uber 2024 di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Sabtu, 27 April 2024.

Gregoria Mariska Tunjung vs Yeung Sum Yee, skor 21-15, 21-11

Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto vs Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam, skor 10-21, 21-10, 21-17

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Saloni Samirbhai Mehta, skor 21-14, 21-12

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Lui Lok Lok / Ng Wing Yung, skor 21-16, 20-22, 21-18.

Komang Ayu Cahya Dewi vs Liang Ka Wing

