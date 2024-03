Red Sparks Kalah 3-0 Atas Pink Spiders di Laga Ketiga Playoff V-League, Ko Hee Jin Akui Megawati Hangestri Cs Kewalahan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, menyampaikan ucapan selamat kepada Pink Spiders yang melaju ke babak final Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) setelah mengalahkan timnya 3-0 (25-18, 25-19, 25-19) di pertandingan ketiga playoff, Selasa, 26 Maret 2024. Hasil itu membuat Megawati Hangestri dan rekan-rekannya kalah 1-2 dalam format the best three.

"Performa lawan lebih baik. Kami akan memperbaiki kekurangannya dan menciptakan tim yang dapat menantang tempat yang lebih tinggi musim depan," kata Ko Hee Jin dikutip dari Naver.

Pelatih berusia 43 tahun menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini telah memberikan dukungan kepada timnya. "Saya seharusnya melakukannya, tetapi saya tidak bisa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar."

Red Sparks sempat memberikan harapan bisa mendapatkan tiket ke final setelah berhasil membalas kekalahan atas Pink Spiders di laga kedua playoff pada Minggu dengan skor yang sama 3-1. Namun, mereka tak mampu meraih kemenangan di laga ketiga.

Ditanya mengenai absennya Lee So-young karena cedera, Ko Hee Jin tak mau hal itu dijadikan alasan untuk kekalahan timnya. "Pink Spiders membuat kami kewalahan. Saya ingin mengucapkan selamat. Lebih dari itu, penampilan kami tidak ada. Ritme kami juga tidka bagus. Kami kurang," tuturnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ko Hee Jin tak mau terlalu fokus pada kekelahan tim asuhannya. Lebih jauh, dia melihat apa yang dilakukan bersama Red Sparks sebagai bagian untuk mengembangkan bola voli putri di negaranya.

Ia meyakini bola voli putri Korea Selatan dapat berkembang ketika defense dan receiving ditingkatkan. "Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi benih bagi pertumbuhan bola voli putri Korea," ujarnya menambahkan.

Kemenangan atas Red Sparks di playoff ini mengantarkan Pink Spiders melaju ke final V-League dan akan menghadapi Hillstate dalam perebutan gelar juara. Untuk partai puncak, duel final akan digelar dengan format the best five. Jadwal pertandingannya berlangsung mulai Kamis, 28 Maret nanti.

Pilihan Editor: Hasil Playoff V-League: Red Sparks Dikalahkan Pink Spiders di Laga Ketiga, Megawati Hangestri Gagal ke Final