Hasil Playoff V-League: Red Sparks Dikalahkan Pink Spiders di Laga Ketiga, Megawati Hangestri Gagal ke Final

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Red Sparks harus mengakui keunggulan Pink Spiders dalam laga ketiga playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) hari ini, Selasa, 26 Maret 2024. Bertanding di Incheon Samsan World Gymnasium, Megawati Hangestri dan rekan-rekannya kalah dengan skor 3-0 (25-18, 25-19, 25-19).

Bermain di kandang sendiri, Pink Spiders mampu unggul empat poin di awal set pertama, 5-1. Sejak itu, mereka mampu menjaga keunggulannya hingga 14-7. Sejumlah serangan yang dilakukan tim tuan rumah tak mampu diantisipasi Red Sparks.

Megawati dan rekan-rekannya berupaya mengejar ketertinggalan. Namun, upaya yang mereka lakukan belum membuahkan hasil maksimal. Tim asuhan Ko Hee Jin tak mampu mengejar ketertinggalan. Pink Spiders memenangi set pertama dengan 25-18.

Di set kedua, Red Sparks berusaha mengimbangi permainan tim tuan rumah. Perolehan nilai berlangsung ketat di awal hingga 8-8. Tetapi, setelah itu, mereka kesulitan mendapatkan poin. Di satu sisi, Pink Spiders yang bermain solid terus mengumpulkan poin sehingga mampu memperlebar jarak.

Klub voli Korea Red sparks menang melawan Pink spiders. Naver.com



Setelah unggul 15-11, tim asuhan Marcello Abbondanza mampu menjaga keunggulannya hingga memenangi set kedua dengan 25-19. Kedudukan sementara unggul 2-0.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pertarungan sengit terjadi di set ketiga. Red Sparks sempat unggul di awal, 7-4 lalu 9-6, sebelum bisa disamakan 10-10. Sejak itu, terjadi kejar-mengejar poin. Tetapi setelah 13-13, Pink Spiders terus unggul hingga mampu menyudahi set ketiga dengan skor 25-19.

Pink Spiders memang lebih diunggulkan dibandingkan Red Sparks. Di babak reguler musim ini, Megawati Hangestri kalah empat kali melawan mereka. Namun, kemenangan tim asuhan Ko Hee Jin di laga kedua playoff sempat memberikan harapan bisa menang di laga ketiga ini.

Kemenangan 3-0 atas Red Sparks ini membawa Pink Spiders melaju ke final V-League dan akan menghadapi Hillstate dalam perebutan gelar juara. Untuk partai puncak, duel final akan digelar dengan format the best five. Jadwal pertandingannya berlangsung mulai Kamis, 28 Maret nanti.

Pilihan Editor: Maverick Vinales Masih Bisa Tersenyum setelah Gagal Rebut Posisi 2 karena Gearbox Rusak di Lap Terakhir MotoGP Portugal 2024