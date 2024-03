Profil Pink Spiders yang Melaju ke Final Menyingkirkan Red Sparks

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Heungkuk Life Insurance atau Pink Spiders salah satu klub voli ternama Korea Selatan. Klub ini lolos ke babak final Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) setelah menyingkirkan Daejeon CheonKwanJang Red Sparks.

Pink Spiders dihuni Kim Yeon Kyung yang dijuluki sebagai Ratu Bola Voli Korea Selatan itu mengalahkan Megawati Hangestri cs dengan skor 3-0 (25-18, 25-19, 25-19) dalam game ketiga playoff di di Incheon Samsan World Gymnasium, Selasa, 26 Maret 2024.

Dalam meraih kemenangan agregat 2-1 tersebut, Kim Yeon Kyung menyumbang 21 poin, terbanyak di antara pemain lain. Setelah lolos, Pink Spiders akan menghadapi Hillstate dalam perebutan gelar juara pada Kamis, 28 Maret 2024.

Profil Klub Pink Spiders

Dikutip dari situs web klub ini, Pink Spiders bermula dengan berdirinya Tim Bola Voli Industri Taekwang pada 1971. Sejak menjadi klub voli profesional pada 2005, Pink Spiders telah berhasil meraih gelar liga reguler selama tiga tahun berturut-turut. Pink Spiders ini menjadi tim bola voli profesional wanita pertama yang memenangkan kejuaraan sebanyak empat kali.

Pergantian Nama

1971-1990 : Taekwang Industry

1991-2003 : Heungkuk Life Insurance

2004-2008 : Cheonan Heungkuk Life Pink Spiders

2009-saat ini : Incheon Heungkuk Life Pink Spiders

Kota : Incheon

Instagram dan YouTube : @hkpinkspiders

Website : pinkspiders.co.kr

Pelatih : Marcello Abbodanza (head coach) Kim Dae-kyung (coach assintant), Jiwan Choi (coach assintant), Park Geon-hwi (coach assintant), dan Faruk Feray (coach assintant).

Pemain Pink Spiders dalam Liga Bola Voli Korea Selatan 2023-2024:

3. Park Hye-jin (Setter)

9. Park Eun-seo (Setter)

18. Kim Da-sol (Setter)

21. Seo Chae-hyun (Setter)

23. Lee Won-jeong (Setter)

13. Jelena Mladenovic (Opposite)

14. Park Hyeon-ju (Opposite)

1. Kim Da-eun (Outside Hitter)

10. Kim Yeon-Koung (Outside Hitter)

12. Jeong Yun-ju (Outside Hitter)

16. Yang Tae-won (Outside Hitter)

17. Tokoku Reina (Outside Hitter)

19. Kim Mi-yeon (Outside Hitter)

4. Lee Ju-ah (Middle Blocker)

6. Pyeon Ji-su (Middle Blocker)

7. Kim Na-hee (Middle Blocker)

11. Kim Su-ji (Middle Blocker)

15. Kim Chae-yeon (Middle Blocker)

2. Hong Da-bi (Libero)

5. Kim Hae-ran (Libero)

8. Do Su-been (Libero)

20. Park Su-yeon (Libero)

PINK SPIDERS | VOLLEYBOX

