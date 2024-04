Bursa Transfer Proliga 2024: Tim Putra BIN Volleyball Club Datangkan Pemain Timnas Puerto Rico Pedro Molina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Klub-klub Indonesia terus berbenah menyambut kompetisi bola voli Proliga 2024. Tim Putra Jakarta STIN BIN atau BIN Volleyball Club mendatangkan pemain asing asal Puerto Rico, Pedro Molina.

Molina saat ini berusia 24 tahun. Anggota skuad Timnas Puerto Rico berposisi sebagai outside hitter dan memiliki tinggi badan 200 sentimeter.

Pemain ini musim lalu berlaga di Liga Yunani, bersama AO Milon Neas Smyrnis. Sebelum itu, hingga 2021, ia bermain di negaranya sendiri.

Di level timnas, ia sudah membela Puerto Rico sejak level U-17. Pada tahun 2017 ia dipanggil ke tim nasional senior. Dia menjadi baian dari tim yang meraih emas di Kejuaraan Amerika Utara 2021 dan medali perunggu di Kejuraan Amerika Tengah dan Karibia.

Dalam kariernya, Pedro Molina sudah mengumpulkan lima penghargaan pribadi. Ia antara lain pernah menjadi top skor NORCECA Challenger Cup Qualification 2024 dan Pan American Cup U23 2021.

Ia juga pernah menjadi best outside hitter di NORCECA Challenger Cup Qualification 2024, best server Pan American Cup U23 2021, dan berst receiver Pan American Cup U23 2021.

Di Jakarta BIN, Molina akan menjadi bagian dari tim yang bertabur bintang. Klub ini juga memiliki Doni Haryono, Farhan Halim, Marcelio Bintang Saputra, yang berposisi sebagai outside hitter.

Sedangkan di posisi opposite hitter ada Rivan Nurmulki, Dimas Saputra Pratama, Luvi Febrian, Yohanes Dedi Prasasti, dan Muhammad Fikri Mustopa Kamal. Karena itu, persaingan berebut tempat utama di tim ini akan berlangsung sangat ketat. Banyak nama besar yang akan jadi penghangat bangku cadangan.

Pedro Molina menjadi pemain asing kedua di tim asuhan Rynan Masajedi ini. Sebelumnya, mereka juga sudah mendatangkan Stafan Kovacecic, middle blocker asal Serbia.

Proliga 2024 akan berlangsung 25 April hingga 21 Juli. Jakarta STIN BIN akan bersaing menjadi yang terbaik dengan enam peserta lain.

