Ratu Bola Voli Korea Selatan Kim Yeon-Koung Kenakan Seragam Timnas Lagi, Jalani Laga Perpisahan yang Tertunda

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Bola Voli Korea Kim Yeon-Koung akan kembali mengenakan seragam Timnas Korea Selatan di lapangan. Ia akan tampil terakhir kali dengan jersey tersebut dalam laga perpisahan digelar lagi setelah sempat tertunda karena Covid-19.

Kim Yeon-Koung mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional pada 2021, setelah memimpin tim ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu, acara pertandingan untuk perpisahannya sudah disiapkan, tapi batal karena pendemi.

Kini, acara yang tertunda itu akan digelar ulang, pada 8 dan 9 Juni 2024. Diselenggarakan oleh Asosiasi Bola Voli Korea (KOVO), acara ini diorganisasi oleh Next Creative Co Ltd dan Ryan@, sebuah perusahaan bisnis yang berorientasi pada olahraga. Pertandingan itu memakai nama inisial Kim Yeon-Koung, "KYK Invitational 2024" dan aan digelar di Jamsil Indoor Stadium di Seoul.

Nantinya, Kim Yeon-Koung akan bergabung dengan sejumlah pemain Timnas Korea Selatan lain yang sudah pensiun dan laga perpisahannya belum dilakukan, juga pemain timnas yang saat ini ada. Tim yang akan menjadi lawan mereka juga akan diperkuat para pemain dari luar negeri. Namun, nama-nama mereka belum diumumkan.

Kim Yeon-Koung, yang berposisi sebagai outside hitter, dianggap merupakan salah satu sosok terbaik yang pernah memperkuat Timnas Korea Selatan. Saat ini ia mengantongi tak kurang dari 40 penghargaan individu dari berbagai pertandingan dan turnamen di klub dan Timnas.

Di timnas ia antara lain ikut mempersembahkan medali emas, perak, dan perunggu Asian Games. Serta dua kali menempati posisi keempat Olimpiade.

Saat ini, Kim Yeon-Koung dilaporkan tengah menimbang masa depannya di klub. Ia yang menunda pensiunnya pada awal musim ini, harus puas jadi runner-up V-League. Timnya, Pink Spiders, yang menyingkirkan Megawati Hangestri cs dari Red Sparks di babak playoff, akhirnya kalah 0-3 dari Hillstate, dalam partai final.

Meski gagal juara, Kim Yeon-Koung menjadi salah satu kandidat pemain terbaik V-League musim ini. Ia bersaing dengan Laetitia Moma Bassoko (Hillstate) yang menjadi pemain terbaik final musim ini. Pengumuman penghargaan akan dilakukan pada 8 April.

