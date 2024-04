Pemain Jakarta LavAni AlloBank Buka Bersama SBY dan AHY, Sehari Kemudian Langsung Berlatih untuk Proliga 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta LavAni AlloBank sudah berpacu untuk menyambut Proliga 2024. Mereka melakukan buka bersama di kediaman lalu menggelar latihan perdana.

Buka bersama dilakukan di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Senin, 8 April 2024. Acara ini juga dihadiri Agus Yudhyono, putra SBY yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Semua pemain Lavani hadir dalam acara tersebut, termasuk Renan Buiatti, pemain asing mereka, dan Fahry Septian Putratama yang baru kembali dari Liga Voli Bulgaria, membela bersama SKV Montana.

Acara buka bersama ini dibagikan oleh akun instagram @agusyudhoyono dan @lavani.forever.

"Bapak SBY mengajak Mas Menteri AHY beserta keluarga untuk berbuka puasa bersama atlet dan ofisial LavAni di LavAni Sports Center, Cikeas (8/4).

Ini momen perdana Mas Menteri AHY menyapa para atlet LavAni dikarenakan keterbatasan waktu selama bertugas sebagai Menteri ATR/ Kepala BPN RI.

Terima kasih Mas Menteri AHY atas suguhan makanan berbukanya. Semoga membawa berkah bagi LavAni, sukses Proliga 2024!" demikian unggahan @lavani.forever.

Adapun AHY, lewat akun instagramnya, membagikan sejumlah momen dalam buka bersama tersebut.

"Kali ini saya kembali menikmati kebersamaan dengan teman-teman @lavani.forever bersama Bapak SBY, Annisa, dan Aira dengan berbuka puasa bersama tadi sore di Kediaman Bapak SBY, Cikeas.

Saya juga mengucapkan selamat kembali kepada Fahry yang baru kembali dari kompetisi di Bulgaria, Dio Zulfikri dari Kamboja, dan kepada pemain-pemain binaan serta pemain asing yang baru khususnya Renan Buiatti asal Brazil yang baru saja menyelesaikan kompetisi di Yunani bulan lalu.

Tadi saya juga menyampaikan semangat motivasi, semoga teman-teman bisa mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik untuk LavAni pada gelaran Proliga 2024. Dream Big! Work Hard! Never Give Up!"

Satu unggahan AHY lainnya berisi video acara tersebut. Ia menambahkan keterangan, "Welcome to Indonesia and Welcome to @lavani.forever Renan Buiatti! We are excited to welcome you here, and our fans are looking forward to see your play!

Saya juga mengucapkan selamat kembali ke LavAni teman-teman atlet untuk mengikuti TC sebelum dua minggu lagi memasuki pertandingan Proliga yang akan digelar tahun ini.

Senang bisa berbuka puasa bersama dengan laskar LavAni. Mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri.

Mohon doanya teman-teman untuk kesuksesan Lavani pada Proliga 2024 ini."

Sehari setelah acara buka bersama itu, Lavani langsung menggelar latihan untuk menyongsong Proliga 2024.

"Selamat mengikuti TC teman-teman @lavani.forever! Performa LavAni akan dinantikan pada gelaran Proliga 2024, berikan yang terbaik, karena klub kita adalah klub yang memiliki nilai-nilai!

Tunjukkan kita bisa meraih kembali kemenangan! Good Luck! Dream Big! Work Hard! Never Give Up!" demikian postingan AHY.

Sedangkan akun resmi Lavani menulis, "Alhamdulillah di penghujung Ramadan, Laskar LavAni telah menjalani latihan disiplin yang ketat dan terukur.

Dengan komposisi pemain yang makin lengkap, kemarin malam menutup latihan di bulan Ramadan dengan mempersembahkan game antara tim Alpha vs Bravo. Good job LavAni!"

Proliga 2024 akan berlangsung pada 25 April hingga 21 Juli 2024 di 9 kota. Di bagian putra, ada tujuh tim yang akan bersaing. Mereka adalah juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank, Jakarta STIN BIN, Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bank Sumsel Babel, Kudus Sukun Badan, dan Jakarta Garuda Jaya.

