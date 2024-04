Hasil Sprint Race MotoGP Amerika 2024: Maverick Vinales Juara, Marc Marquez Ke-2, Bagnaia Ke-8

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maverick Vinales berhasil menjuarai Sprint Race MotoGP Amerika 2024 di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, AS, Minggu dinihari, 14 April 2024. Marc Marquez dan Jorge Martin juga naik podium.

Vinales tampil sempurna dalam sprint race ini. Pembalap Aprilia Racing ini memulai dari posisi terdepan dan finis terdepan dengan torehan 20 menit 27,8 detik, unggul 2,29 detik dari Marc Marquez (Gresini Ducati) dan 4,39 detik dari Martin (Pramac Ducati).

Francesco Bagnaia, yang mengawali lomba dari posisi keempat, hanya finis di urutan kedelapan. Sedangkan rookie Pedro Acosta finis keempat.

Balapan ini diwarnai sejumlah insiden. Fabio Di Giannantonio keluar dari balapan sebelum menyelesaikan lap pertama. Motor Ducati-nya terbakar setelah bersenggolan dengan Alex Marquez di awal balapan.

Augusto Fernandez juga gagal finis. Pembalap GASGAS Tech 3 KTM itu terjatuh di lap pertama. Johan Zarco, Joan Mir, dan Takaaki Nakagami juga gagal menyelesaikan lomba.

Setelah balapan sprint race MotoGP Amerika ini, Jorge Martin tetap memuncaki klasemen. Pembalap Spanyol ini mengemas nilai 67, unggul 24 poin dari Enea Bastianini.

Marc Marquez naik setingkat ke posisi kelima dengan nilai 36. Juara bertahan Francesco Bagnaia tetap di urutan keempat dengan nilai 39.

Hasil Balapan Sprint Race MotoGP Amerika 2024



No Pembalap Tim Waktu 1 Maverick Viñales Aprilia Racing 20m 27.825s 2 Marc Marquez Gresini Ducati +2.294s 3 Jorge Martin Pramac Ducati +4.399s 4 Pedro Acosta Red Bull GASGAS Tech3 +6.480s 5 Aleix Espargaro Aprilia Racing +6.657s 6 Enea Bastianini Ducati Lenovo +8.621s 7 Jack Miller Red Bull KTM +9.237s 8 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo +9.349s 9 Raul Fernandez Trackhouse Aprilia +9.637s 10 Franco Morbidelli Pramac Ducati +9.894s 11 Miguel Oliveira Trackhouse Aprilia +10.364s 12 Brad Binder Red Bull KTM +10.724s 13 Marco Bezzecchi VR46 Ducati +11.549s 14 Alex Marquez Gresini Ducati +15.468s 15 Fabio Quartararo Monster Yamaha +15.574s 16 Alex Rins Monster Yamaha +18.146s 17 Luca Marini Repsol Honda +22.989s Johann Zarco LCR Honda DNF Joan Mir Repsol Honda DNF Fabio Di Giannantonio VR46 Ducati DNF Augusto Fernandez Red Bull GASGAS Tech3 DNF Takaaki Nakagami LCR Honda DNF

