Daftar Pemain Tim Voli Putri Jakarta Pertamina Enduro untuk Proliga 2024, Termasuk Giovanna Milana dan Hany Budiarti

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli Proliga 2024 sektor putri bakal dimeriahkan oleh kontestan lama yang memakai nama baru, yakni Jakarta Pertamina Enduro.

Jakarta Pertamina Enduro sendiri adalah identitas anyar yang diusung tim voli putri bentukan perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina. Sebelumnya, mereka memakai nama Jakarta Pertamina Energi, kemudian Jakarta.

Jakarta Pertamina Enduro pun telah melakukan langkah persiapan jelang Proliga 2024 termasuk mendaftarkan tujuh nama pemain. Dari tujuh nama pemain tersebut, tiga di antaranya merupakan anggota skuad Jakarta Pertamina Fastron saat jadi runner up Proliga 2023.

Ketiga sosok yang dimaksud adalah Azzahra Dwi Febyane alias Gendis, Tasya Nur Rochmani, dan Dita Azizah. Setelah beberapa pilar penting pergi, mereka mendapat dua pemain sarat pengalaman: Hany Budiarti dan Nety Dyah Puspitarani, dari Gresik Petrokimia.

Selain itu, tim voli dengan dua gelar juara Proliga itu juga telah mendaftarkan dua pemain potensial. Mereka adalah Junaida Santi dan Maradanti Namira Tegariani. Pada musim lalu, Junaida Santi memperkuat Jakarta Elektrik PLN sedangkan maradanti Namira Tegariani tercatat sebagai anggota skuad juara Bandung BJB Tandamata.

Jakarta Pertamina Enduro masih menyisakan delapan slot pemain yang bisa didaftarkan hingga 24 April 2024 atau sehari sebelum Proliga 2024 resmi bergulir. Menurut kabar yang beredar, pihak manajemen bakal mengisi dua di antara delapan slot tersisa dengan nama Polina Shemanova (Rusia) dan Giovanna Milana (Amerika Serikat).

Polina Shemanova adalah alumni tim voli putri Syracuse University (Amerika Serikat) yang dua tahun terakhir merantau ke Turki bersama Galatasaray Daikin dan Sariyer Belediyesi.

Sedangkan Giovanna Milana merupakan rekan setim Megawati Hangestri Pertiwi saat membawa Jung Kwan Jang Red Sparks finis ketiga di V-League 2023–2024.

Pada sisi lain, Jakarta Pertamina Enduro bakal tetap mempertahankan Eko Waluyo sebagai kepala pelatih untuk mengarungi kompetisi Proliga 2024. Dia adalah sosok pelatih yang membawa Jakarta Pertamina Fastron sebagai runner up musim lalu.

Tahun lalu, Eko Waluyo juga mendapat kepercayaan untuk menukangi tim voli putri wakil Indonesia yang finis ketiga di SEA V-League Leg 1 dan 2.

Daftar Jakarta Pertamina Enduro yang sudah didaftarkan untuk Proliga 2024:



Azzahra Dwi Febyane (Outside Hitter)

Junaida Santi (Outside Hitter)

Tasya Nur Rochmani (Middle Blocker)

Dita Azizah (Libero)

Hany Budiarti (Outside Hitter)

Nety Dyah Puspitarani (Middle Blocker)

Maradanti Namira Tegariani (Middle Blocker).

Pemain Jakarta Pertamina Enduro yang belum didaftarkan untuk Proliga 2024:

Giovanna Milana (AS/Outside Hitter)

Novia Adriyanti (Outside Hitter)

Polina Shemanova (Rusia/Outside Hitter)

Tanisa Nurmazakia (Outside Hitter)

Tasya Aprilia Putri (Libero).

Kepala Pelatih:

Eko Waluyo.

