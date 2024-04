Megawati Hangestri Kembali Masuk Daftar Seleksi Pemain Asing V-League, Yolla Yuliana dan Aulia Suci Juga Ikut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) resmi mengumumkan daftar atlet yang mengikuti try out atau seleksi pemain asing Asia untuk Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) musim 2024-2025. Total ada 36 nama yang masuk dalam daftar tersebut, termasuk atlet voli Indonesia Megawati Hangestri.

Ini merupakan kali kedua Megawati mengikuti seleksi tersebut. Sebelumnya dia terpilih pada gelaran musim lalu dan akhirnya memperkuat Daejeon JungKwanJang Red Sparks. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu mengguncang kompetisi di Negeri Ginseng. Ia menjadi ujung tombak Red Sparks dengan koleksi 736 poin dan sukses membawa timnya lolos ke playoff untuk pertama kali sejak tujuh tahun terakhir.

Saat ini Megawati sudah diumumkan sebagai pemain baru klub Proliga 2024, Jakarta STIN BIN. Beluma jelas, pilihan mana yang akan dia ambil untuk musim depan.

Selain Megawati Hangestri, terdapat dua nama atlet asal Indonesia lainnya yang tertera. Mereka adalah Yolla Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila yang sama-sama berasal dari Jawa Barat dan bagian skuad timnas voli putri Indonesia.

Bagi Yolla dan Aulia, kesempatan tersebut akan menjadi peluang mereka melebarkan sayapnya ke luar negeri mengingat selama ini keduanya hanya berkarier di Tanah Air. Yolla yang tergolong lebih senior, malang melintang memperkuat banyak klub lokal, seperti Jakarta Elektrik PLN, Jakarta BNI 46, Bandung BJB Tandamata, hingga kini Jakarta Pertamina Fastron. Sementara beberapa klub yang pernah dibela Aulia adalah Wahana Express Group, Jakarta BIN, dan sekarang PBV Petrokimia Gresik.

Yolla dan Aulia pun menjadi dua dari 30 nama baru yang diundang mengikuti try out Women's Asia Quarter V-League. Menurut laporan media Korea Selatan, KOVO menambah daftar negara asing Asia dari 10 menjadi 64. Saat ini ada 37 pemain yang berpartisipasi. Beberapa pemain berpaspor ganda, seperti Stefanie Weiler (Australia / Jerman) dan Katarina Osadchuk (Australia / Kroasia) turut serta dalam seleksi kali ini.

Terdapat pula para pemain asing Asia yang sebelumnya sudah bermain di V-League, nantinya bakal kembali mengikuti seleksi. Reina Tokoku asal Jepang yang musim lalu memperkuat Heungkuk Life Insurance Pink Spiders, hingga Porpunr Guedpard dari Thailand yang merupakan bagian dari klub IBK Altos adalah sedikit contohnya.

Try out pemain asing Asia V-League musim 2024-2025 akan digelar selama tiga hari di Halla Gymnasium dan Sun Hotel di Pulau Jeju, Korea Selatan mulai 29 April hingga 1 Mei 2024. Para pemain terpilih akan mendapat gaji musiman yang berbeda. Mereka yang menjalani tahun pertama bakal menerima uang sebesar US$ 120 ribu atau sekitar Rp 1,92 miliar, sementara pemain tahun kedua gajinya US$ 150 ribu atau sekitar Rp 2,40 miliar.

