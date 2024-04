Bursa Transfer Proliga 2024: Jakarta LavAni Allo Bank Datangkan Pemain Asing Kedua, Mohammad Reza Beik dari Iran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Klub voli putra Jakarta LavAni Allo Bank berhasil melengkapi kuota pemain asingnya untuk Proliga 2024. Tim juara bertahan ini mendatangkan outside hitter asal Iran, Mohammad Reza Beik.

Bergabungnya Reza Beik sudah diumumkan dalam akun instagram klub, @lavano.forever, Senin, 15 April 2024.

"Kedatangan Beik hari ini menjawab pertanyaan banyak masyarakat yang penasaran siapa pemain asing LavAni selain Buiatti.

Beik merupakan pemain berkewarganegaraan Iran, dengan kedatangannya sekaligus menandai bahwa seluruh skuad LavAni telah bergabung dan siap berlaga pada Proliga 2024."

Reza Beik menjadi pemain asing kedua Lavani. Sebelumnya, mereka sudah merekrut Renan Zanatta Buiatti, asal Brasil.

Siapa Mohammad Reza Beik?

Mohammad Reza Beik berasal dari Iran dan kini berusia 24 tahun. Ia berposisi outside hitter dan memiliki tinggi 200 centimeter, dengan berat badan 96 kilogram.

Aksinya di lapangan kerap menjadi momok bagi lawan. Saat melakukan spike lompatan tertingginya adalah 350 centimeter. Sedangkan untuk blok jangkauannya adalah 330 centimeter.

Musim lalu, Muhammad Reza Beik bermain di klub Yunani, Athlos Orestiadas. Sebelum itu ia berlaga di Finlandia bersama klub Akaa-Volley dan di Portugal bersama SC Caldas.

Musim lalu, di meraih tiga penghargaan di Yunani, yakni best outside hitter di Liga serta best server dan best outside hitter di Piala Liga. Di Finlandia ia juga sempat dinobatkan sebagai best receiver.

Dengan kemampuannya, Mohammad Reza Beik kini akan menjadi salah satu amunisi Jakarta LavAni Allo Bank untuk mengarungi Proliga 2024 akan berlangsung pada 25 April hingga 21 Juli 2024 di 9 kota. Mereka akan bersaing dengan enam tim lain, yakni Jakarta STIN BIN, Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bank Sumsel Babel, Kudus Sukun Badan, dan Jakarta Garuda Jaya.

