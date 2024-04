Ratri Wulandari Hampir Ikut Try Out V-League Korea Selatan tapi Batal, Ini Penyebabnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet voli putri Indonesia Ratri Wulandari ternyata sempat ditawari mengikuti try out Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League untuk musim 2024-2025. Hal itu diungkapkannya usai melakoni pertandingan eksibisi bersama Indonesia All Star melawan Daejeon JungKwanJang Red Sparks di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2024.

Ratri mengungkapkan pelatih klubnya, Jakarta BIN, yaitu Danai Sriwacharamaytaku sempat dihubungi oleh agennya yang menawarkan sang pemain turut serta dalam try out V-League Korea Selatan. "Kemarin pelatih klub saat ini sempat dikontak oleh agen gitu (soal try out V-League Korea Selatan)," kata dia saat ditemui di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April.

"Cuma, karena kayaknya berhubungan dengan PON, mungkin pelatih klubku tuh berkomunikasi sama pelatih PON dan katanya 'enggak usahlah, fokus buat PON saja'," kata Ratri menambahkan.

Sebelumnya, Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) telah merilis daftar 36 atlet yang diundang untuk mengikuti try out V-League Korea Selatan. Terdapat tiga atlet voli Indonesia yang berkesempatan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, yakni Megawati Hangestri, Yolla Yuliana, dan Aulia Suci Nurfadilah.

Ini merupakan kali kedua Megawati mengikuti seleksi tersebut. Sebelumnya dia terpilih pada gelaran musim lalu dan akhirnya memperkuat Red Sparks. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu mengguncang kompetisi di Negeri Ginseng. Ia menjadi ujung tombak Red Sparks dengan koleksi 736 poin dan sukses membawa timnya lolos ke playoff untuk pertama kali sejak tujuh tahun terakhir.

Meski akhirnya batal ikut serta dalam try out V-League Korea Selatan, Ratri tidak berkecil hati. Dia tetap bercita-cita dapat berkarier di luar negeri mengikuti jejak Megawati. Adapun beberapa negara yang menjadi tujuannya, di antaranya Thailand dan Jepang. "Pasti (masih ada keinginan main di Korea Selatan). Berusaha dulu saja."

"Selain Korea, inginnya ke Jepang, aamiin, ke Thailand, aamiin. Pokoknya ingin cari ilmunya, ingin ngulik ilmu di sana tuh bagaimana, cara main di sana bagaimana, kan lebih banyak ilmunya daripada main di Indonesia. Itu sih yang ingin sekali dicari," kata atlet berusia 21 tahun itu menambahkan.

Ratri akan memperkuat Jakarta BIN dalam gelaran Proliga 2024 yang mulai bergulir pada Kamis, 25 April nanti, dengan ronde pertama digelar di Yogyakarta. Ia bakal berjuang bersama bintang-bintang voli putri Tanah Air lainnya, seperti Megawati Hangestri, Wilda Siti Nurfadilah, Ajeng Viona Adelea, dan Dian Wijayanti untuk meraih gelar juara.

