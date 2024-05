Hasil Piala Thomas 2024: Jonatan Christie Berhasil Redam Perlawanan Lakshya Sen, Sementara Indonesia Unggul 2-1 Atas India

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kedudukan sementara Indonesia unggul 2-1 atas India di laga terakhir penyisihan Grup C Piala Thomas 2024, berkat kemenangan Jonatan Christie yang turun di partai ketiga. Dia berhasil meredam perlawanan sengit Lakshya Sen lewat tiga game, 21-18, 16-21, 21-17, Rabu, 1 Mei 2024.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang akrab disapa Jojo ini, mengawali laga dengan apik. Dia unggul 11-4 dan nilainya terus bertambah untuk memperlebar jarak menjadi 16-8 hingga Lakshya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 18-18. Dalam situasi itu, Jonatan bisa mendapatkan tiga poin untuk memenangi game pertama.

Di game kedua, pemain Indonesia peringkat tiga dunia ini kembali unggul di awal 7-3. Tetapi, lagi-lagi bisa dikejar oleh Lakshya. Kali ini, pemain rangking 13 dunia itu berbalik unggul 10-15 dan akhirnya memenangi game ini dengan skor 16-21.

Berikutnya, pada game penentuan, setelah angka kembar 10-10, Jonatan bisa memimpin perolehan nilai berkat empat poin beruntun yang didapat dan terus terjaga hingga akhirnya menyudahi perlawanan Lakshya dengan skor 21-17 setelah bertanding 1 jam 15 menit.

Kemenangan ini memperbesar keunggulan rekor head-to-head Jonatan atas pemain India itu menjadi 4-1.

Hasil ini juga membuat Indonesia berbalik unggul 2-1. Sebelumnya, kekalahan Anthony Sinisuka Ginting atas Prannoy H. S. membuat Tim Merah Putih tertinggal 0-1. Namun, kemenangan Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana atas Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty menjadikan kedudukan imbang 1-1.

Berikutnya, partai keempat, pasangan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin akan menghadapi Dhruv Kapila / Sai Pratheek K.

Berikut susunan pemain untuk pertandingan Indonesia vs India di Grup C Piala Thomas 2024 yang berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024.

Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H. S., kalah 21-13, 12-21, 12-21.

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty, menang 24-22, 22-24, 21-19.

Jonatan Christie vs Lakshya Sen, menang 21-18, 16-21, 21-17.

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Dhruv Kapila / Sai Pratheek K.

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kidambi Srikanth

