An Se Young Absen, Gregoria Mariska Tunjung Menang Mudah di Laga Pertama Semifinal Piala Uber 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Indonesia untuk sementara unggul 1-0 dari Korea Selatan dalam pertandingan semifinal Piala Uber 2024, Sabtu, 4 Mei. Peluang lolos ke final terbuka lebar.

Keunggulan Indonesia itu ditentukan oleh Gregoria Mariska Tunjung. Tunggal putri yang tampil di laga pertama itu berhasil mengalahkan Sim Yu Jin dalam pertandingan di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, Cina. Ia menang dengan skor 21-15 21-13.

Gregoria tampil rileks dan mendominasi permain di sepanjang permainan. Sim Yu Jin, pengganti An Se Young yang mengalami cedera, terlihat lebih banyak melakukan kesalahan sendiri.

Pada game pertama, Gregoria terus memimpin hingga akhir setelah posisi 6-6. Pada game kedua, perlawanan Sim Yu Jin lebih kuat, namun Gregoria mampu kembali memimpin dan terus menjauh sejak posisi 9-9.

Hasil ini membuat Indonesia unggul 1-0 atas Korea Selatan dalam perebutan tempat ke final Uber Cup 2024. Tim Merah Putih perlu meraih dua kemenangan lagi untuk merebut tiket final.

Pada partai kedua, Indonesia mengandalkan ganda putri Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka akan meladeni Baek Ha Na/Lee So He yang sebelumnya mampu unggul 1-3. Pada partai ketiga, Indonesia menurunkan Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Indonesia vs Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2024:

1. Gregoria Mariska Tunjung vs Sim Yu Jin: menang 21-15, 21-13.

2. Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Baek Ha Na / Lee So Hee:

3. Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Kim Ga Ram:

4. Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto vs Jeong Na Eun / Kong Hee Yong:

5. Komang Ayu Cahya Dewi vs Kim Min Sun.

