Hasil Piala Uber 2024: Ester Nurumi Tri Wardoyo Menang, Apriyani / Fadia Kalah, Indonesia vs Korea 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan, Kim Ga Ran, dalam pertandingan ketiga semifinal Piala Uber 2024 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, pada Sabtu, 4 Mei 2024. Kemenangan dalam duel tiga game yang berakhir 20-22 21-16 21-12 ini mengembalikan keunggulan Indonesia 2-1 atas Korea.

Ester tampil dominan sejak awal game pertama. Mengandalkan variasi serangan bola lob dan smash keras, ia mampu mendapatkan keunggulan 11-7 pada interval pertama. Namun, situasi berbalik setelah jeda. Kim Ga Ran berhasil memanfaatkan bola-bola tanggung Ester untuk menyamakan kedudukan 18-18.

Ester gagal keluar dari tekanan. Sempat mendapatkan peluang game point, ia justru gagal mengantisipasi bola-bola akurat Kim Ga Ran di depan net. Laga berakhir 22-20 untuk kemenangan wakil Korea di game pertama.

Pada game kedua, Ester mencoba bermain lebih sabar dalam mengantisipasi permainan agresif Kim Ga Ran yang mengandalkan smash keras. Strategi itu membuat Ester bisa memetik keunggulan 11-4 pada interval game kedua. Ester mampu menjaga momentum itu hingga akhir dan menutup game kedua dengan 21-16.

Pada game ketiga, Ester berada dalam tekanan agresivitas Kim yang suka bermain drive dan smash keras. Perolehan poin juga ketat. Meski berkali-kali kerepotan mengantisipasi smash lawannya, Ester mampu mendapatkan keunggulan 11-8 pada interval game ketiga.

Dua smash keras sempat membuat Kim Ga Ran memperkecil selisih poin. Namun, Ester berhasil mengatasi tekanan tersebut. Variasi serangan ke area belakang wakil Korea, netting, dan smash keras membuat Ester melaju menutup game ketiga dengan skor 21-12.

Kemenangan Ester membuat keunggulan Indonesia 2-1 atas Korea Selatan di semiinal Piala Uber 2024. Gregoria memetik kemenangan pertama. Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan setelah Baek Ha Na dan Lee So Hee mengalahkan jagoan Indonesia, Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Korea Selatan di semifinal:

Gregoria Mariska Tunjung vs Sim Yu Jin: 21-15, 21-13.

Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Bek Ha Na / Lee So Hee: 6-21, 18-21.

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Kim Ga Ram: 20-22 21-16 21-12

Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto vs Jeong Na Eun / Kong Hee Yong

Komang Ayu Cahya Dewi vs Kim Min Sun

