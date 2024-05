Komposisi Pemain Asing Putri Proliga 2024 Berubah: 2 Pemain Diganti, Termasuk Giovanna Milana, Simak Daftar Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki pekan ketiga Proliga 2024, komposisi pemain asing bagian putri mengalami perubahan. Ada dua pemain baru yang bergabung untuk menggantikan dua pemain lain.

Perubahan antara lain terjadi di Jakarta Pertamina Enduro. Giovanna Milana, pemain Amerika Serikat yang pernah menjadi rekan Megawati Hangestri di Red Sparks, sepakat mengakhiri kontraknya. Ia mengalami cedera pada pekan kedua, sehingga harus absen pada 8-10 laga.

Jakarta Pertamina Enduro tak mau menunggu terlalu lama dengan hanya mengandalkan satu pemain asing. Mereka memutuskan mengganti Gia dengan Ivana Vanjak, outside hitter asal Jerman. Pemain 29 tahun ini sudah berlatih bersama tim dan diperkirakan akan tampil saat Enduro melawan Jakarta BIN yang diperkuat Megawati, di Palembang Kamis ini.

Pemain lain yang juga didatangkan adalah Marine Markova, asal Rusia. Pemain berposisi outside hitter direkrut oleh Jakarta Elektrik PLN untuk satu putaran saja, menggantikan Indre Sorokaite.

Dalam dua pekan awal Proliga 2024, pemain asing mendominasi dalam perolehan poin. Saat ini 1. Irina Voronkova, dari Jakarta Popsivo Polwan), menjadi yang tertajam dengan mengumpulkan 91 poin. Ia hanya unggul satu poin dari Polina Rahimova (Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia). Di posisi ketiga daftar top skor ada Jovana Brakocevic Canzian (Bandung bjb Tandamata) yang sudah mencetak 82 poin.

Daftar Lengkap Pemain asing di Proliga 2024 Bagian Putri:

Bandung Bank BJB Tandamata

1. Jovana Brakocevic-Canzian (Serbia)

2. Hanna Davyskiba (Belarusia)

Jakarta Pertamina Enduro

1. Ivana Vanjak (Jerman)

2. Polina Shemanova (Rusia)

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

1. Polina Rahimova (Azerbaijan)

2. Bogdana Anisova (Azerbaijan)

Jakarta STIN BIN

1. Kashauna Williams (AS)

2. Kenia Carcaces (Kuba)

Jakarta Popsivo Polwan

1. Madison Richel (Amerika Serikat)

2. Irina Voronkova (Rusia)

Jakarta Elektrik PLN

1. Marina Markova (Rusia)

2. Katerina Zhidkova (Azerbaijan)

Jakarta Livin Mandiri

1. Liu Yanhan (Cina)

2. Karsta Lowe (AS).

Jadwal Proliga 2024 Pekan Ketiga Kamis, 9 Mei 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

Kamis, 9 Mei 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

16.00 WIB: Putri - Bandung Bank bjb Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya.

