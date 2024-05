Hasil Seleksi Pemain Asing V-League: Juara Bertahan Hillstate Perpanjang Kontrak Letizia Moma Basoko

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juara bertahan Liga Bola Voli Putri Korea Selatan (V-League), Hillstate alias Hyundai Engineering & Construction, memutuskan memperpanjang kontrak pemain asingnya, Letizia Moma Basoko.

Perpanjangan kontrak pemain Kamerun itu diputuskan dalam hari kedua try out pemain asing yang berlangsung di Dubai, Rabu, 8 Mei 2024. Klub V-League lain, GS Caltex, juga memperpanjang kontrak Gisele Silva, top skor musim lalu yang berasal dari Kuba/Azerbaijan.

Try out pemain asing dilakukan V-League untuk dengan menguji 38 pemain dari berbagai negara, termasuk empat yang sudah tampil pada musim lalu. Hari kedua try out menjadi kesempatan bagi klub yang ingin memperpanjang kontrak pemain lamanya. Sedangkan hasil seleksi lain akan diumumkan pada Kamis, 9 Mei.

Dari empat pemain asing lama yang mengikuti seleksi, hanya Moma dan Gisele yang diperpanjang. Willow Johnson dan Vanja Bukiric tidak, sehingga bisa menjadi pilihan klub lain pada hari ini.

Letizia Moma Basoko berperan penting mengantar Hillstate menjadi juara pada musim lalu. Mereka mengalahkan Pink Spiders di babak final, ketika Moma menjadi pemain terbaik.

Pemain Hillstate, Letizia Moma Basoko. (KOVO)

Kini, setelah Moma dan Gisele dikontrak masih tersisa 36 pemain lain yang akan dipilih oleh lima klub peserta V-League. Tim Megawati Hangestri, Red Sparks, termasuk yang akan mengumumkan pilihannya Kamis ini. Mereka harus mencari pemain asing baru untuk kompetisi yang akan berlangsung mulai akhir tahun, karena Giovanna Milana yang tahun lalu mereka pakai tak ikut dalam seleksi.

