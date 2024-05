5 Pemain Keturunan Sudah Bergabung dengan Timnas U-20 Indonesia di Como, Termasuk Jens Raven

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lima pemain keturunan yang dipanggil Timnas U-20 Indonesia, sudah bergabung dalam pemusatan latihan di Como, Italia. Mereka adalah Jens Raven, Mauresmo Hinoke, Dion Markx, Sem Yvel, dan Tim Geypens.

Hal ini diketahui dari unggahan resmi Timnas Indonesia via Instagram pada Rabu, 29 Mei 2024. Jens Raven dan kawan-kawan disambut langsung oleh Indra Sjafri dan para pemain lain yang sudah lebih dulu berada di Negeri Piza.

Mereka akan ikut training camp (TC) di Como, yang direncanakan berlangsung sampai Jumat, 31 mei 2024. Setelah itu, Timnas U-20 Indonesia akan bertolak ke Prancis untuk mengikuti turnamen Toulon Cup 2024 pada 3-16 Juni mendatang.

Indra Sjafri mengatakan bahwa skuadnya sudah lengkap berjumlah tiga 36 pemain, dengan satu nama lagi Sacha Deighton (De Treffers U-21) sedang dalam perjalanan.

Nantinya, sebelum Turnamen Toulon 2024 dimulai, tepatnya 1 Juni, akan ada proses seleksi lagi untuk mengerucutkan skuad menjadi 25 pemain saja. Merekalah yang akan mewakili Garuda Muda bersaing dengan tim-tim muda dunia.

Jens Raven adalah striker 18 tahun asal klub Dordrecht U-21. Musim ini, dia main 19 kali dan mencetak enam gol buat timnya di Liga Belanda U-21.

Mauresmo Hinoke juga pemain reguler di Dordrecht U-21, tampil 17 kali dan menyumbang tiga gol. Namun, remaja 19 tahun ini beroperasi di sayap kiri.

Dion Markx, di sisi lain, diproyeksi membentengi jantung pertahanan. Bek 18 tahun itu main 23 kali di semua kompetisi bersama NEC Nijmegen U-21.

Kemudian, masih di lini belakang, ada Tim Geypens yang berposisi sebagai bek kiri. Dia tak hanya memperkuat FC Twente U-21, tapi juga U-18.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sem Yvel merupakan gelandang serang berusia 19 tahun dari NAC Breda U-21, diharapkan menjadi motor permainan Garuda Muda. Musim ini dia 19 kali main di Liga Belanda U-21.

Sementara, satu lagi yang akan menyusul, Sacha Deighton, berposisi bek kanan di De Treffers U-21. Musim depan, dia gabung VVV Venlo U-21.

Jika tampil impresif selama Turnamen Toulon 2024, bukan tak mungkin mereka bakal dinaturalisasi untuk menjadi WNI dan berpeluang memperkuat Timnas Indonesia senior.

Saat ini, baru Jens Raven yang mendapat rekomendasi dari pelatih Shin Tae-yong. Proses naturalisasinya dikabarkan sudah rampung 90 persen.

Jadwal timnas Indonesia U-20 di Touloun Cup 2024:

Indonesia vs Ukraina 4 Juni

Indonesia vs Panama 6 Juni

Indonesia vs Jepang 8 Juni

Indonesia vs Italia 12 Juni.

Pilihan Editor: Zahra Muzdalifah Ungkap Perbedaan Latihan di Timnas Putri Indonesia dan Cerezo Osaka Ladies