Desain untuk Olimpiade Paris 2024 Disambut Positif, Didit Hediprasetyo Buka Peluang Rancang Jersey Cabang Olahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Desain jersey tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 rancangan Didit Hediprasetyo atau yang dikenal juga dengan nama Didit Prabowo mendapat sambutan positif dari warganet. Ia pun mengaku senang dengan hal tersebut dan membuka peluang untuk bekerja sama dengan cabang olahraga lain, termasuk untuk Timnas Indonesia.

"Senang sekali, senang sekali. I would really like to work together with them. Mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dengan cabang olahraga lain," ujar dia dalam acara peluncuran di Nusantara Garden, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.

Jersey tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 hadir dalam dua desain yang berbeda. Pertama, menampilkan nuansa merah putih, lalu kedua berwarna hitam penuh dengan sedikit aksen merah putih pada bagian lengan sebelah kanan.

Selain jersey utama, koleksi pakaian untuk para atlet selama berlaga di Paris juga mencakup t-shirt, shirt pants, dan track pants. Tiap itemnya akan menyesuaikan apa yang dibutuhkan cabang olahraga tersebut, seperti rowing, gymnastic, atletik, atau bulu tangkis.

Sambutan positif warganet atas desain jersey tim Indonesia terlihat dalam unggahan akun @timindonesiaofficial pada hari ini Kamis, 4 Juli 2024. Pada bagian kolom komentarnya, mayoritas memuji berbagai desain jersey yang dihadirkan. Bahkan ada pula yang membandingkan dengan jersey negara lain.

"Menurut gue yang kali ini porsinya cukup pas. Gak terlalu maksa buat berinovasi, tapi mengedepankan desain yang simpel, elegan, dan sesuai fungsi. Walau gue percaya masih bisa sedikit lebih cakep lagi," tulis @umenumen.

"Lumayan dari pada kaya tetangga sebelah sihh..," tulis @tanxiar.

"Simpel dan mewahhh," tulis @xianggaxi.

"Menurutku ini keren elegan gak ribet rame diliat. Pas," tulis @misstyranty.

Tawaran untuk merancang desain tim Indonesia kepada Didit datang dari Chef de Mission Anindya Bakrie. Anak Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto itu pun menyanggupi karena ingin berkontribusi untuk Indonesia. Ia berharap dengan jersey yang dibuatnya para atlet bisa lebih bersemangat dalam melakoni setiap pertandingan di Paris.

"Saya menerima tawaran ini karena sebetulnya ini satu-satunya cara saya bisa berkontribusi dan berdedikasi untuk bangsa yang mencintai ini. Harapannya untuk selalu berjuang dan meraih mimpinya, mengharumkan bangsa," tuturnya.

