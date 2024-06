Jadwal Proliga 2024: Rangkaian Laga Pekan Kelima Berlangsung Mulai Kamis 6 Juni

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan kembali bergulir pekan ini. Laga pekan kelima kompetisi bola voli nasional ini akan berlangsung mulai Kamis, 6 Juni 2024.

Pada putaran pertama, Jakarta Popsivo Polwan tampil perkasa di sektor putri. Mereka menjadi juara putaran tersebut dengan status tak terkalahan. Pada pekan kelima mereka akan menghadapi Jakarta Pertamina Enduro dan Bandung Bjb Tandamata.

Di bagian putra, Jakarta STIN BIN merajai putaran pertama. Mereka akan menghadapi Jakarta Bhayangkara Presisi dan Palembang Bank SumselBabel pada pekan kelima.

Jadwal Proliga 2024 Pekan Kelima

(LIve Moji TV dan Vidio)

Lokasi: GOR Indoor Jalakharupat, Bandung (Bandung bjb Tandamata)

Kamis, 6 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allobank

Jumat, 7 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Elektrik PLN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung Bank bjb Tandamata

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Kudus Sukun Badak

Sabtu, 8 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta STIN BIN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Garuda Jaya.

Klasemen Proliga 2024 Sektor Putra:



1. Jakarta STIN BIN: 7 kali main, 19 poin

2. Palembang Bank Sumsel Babel: 7 kali main, 16 poin

3. Jakarta LavAni: 7 kali main, 15 poin

4. Jakarta Bhayangkara: 7 kali main, 12 poin

5. Jakarta Pertamina Pertamax: 7 kali main, 6 poin

6. Kudus Sukun Badak: 6 kali main, 3 poin

7. Jakarta Garuda Jaya: 7 kali main, 0 poin.

Klasemen Proliga 2024 Sektor Putri:

1. Jakarta Popsivo Polwan: 7 kali main, 20 poin

2. Jakarta Pertamina Enduro: 7 kali main, 15 poin

3. Jakarta BIN: 6 kali main, 13 poin

4. Bandung bjb Tandamata: 7 kali main, 10 poin

5. Jakarta Elektrik PLN: 7 kali main, 7 poin

6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 7 kali main, 4 poin

7. Jakarta Livin Mandiri: 7 kali main, 3 poin.

Jadwal Proliga 2024 Pekan 6

GOR Ken Arok,Malang (Jakarta Pertamina)

Kamis, 13 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Bandung Bank bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Enduro

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allobank

Jumat, 14 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax

Sabtu, 15 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Bandung Bank bjb Tandamata vs Jakarta Elektrik PLN

18.30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allobank

Minggu, 16 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Pertamina Pertamax.

Pekan 7

GOR Pangsuma, Pontianak (Bhayangkara)

Kamis, 20 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Bandung Bank bjb Tandamata

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta STIN BIN

Jumaat, 21 Juni 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Elektrik PLN

16.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel

Sabtu, 22 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta LavAni Allobank

16.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Elektrik PLN

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN

Minggu, 23 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Kudus Sukun Badak.