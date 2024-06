Ketika Erick Thohir Sambangi Ruang Ganti Timnas Indonesia usai Kalah dari Irak, Sempat Tenangkan dan Nasihati Ernando Ari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan petuah untuk menenangkan kiper Timnas Indonesia Ernando Ari usai kekalahan dari Timnas Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 6 Juni 2024.

Ernando sempat membuat blunder saat melawan Irak sehingga kebobolan gol kedua.

"Do (Ernando Ari) kenapa? kenapa? enggak ada salah-salahan ya," ujar Erick saat menyambangi Ernando Ari di ruang ganti usai laga melawan Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam sebuah tayangan video yang diunggah melalui akun instagram: @erickthohir yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Erick menyambangi Ernando Ari dan kawan-kawan di ruang ganti usai pertandingan untuk memberikan nasehat serta menyemangati para pemain yang baru menelan kekalahan.

Dalam kesempatan itu, Erick yang melihat Ernando Ari tampak duduk dengan kepala menunduk, langsung menghampirinya serta menarik tangannya untuk berdiri.

"Enggak ada salah-salahan, main bola bukan satu atau dua orang, kita main ber-11, enggak ada salah-salahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Erick juga mengingatkan skuad Garuda muda agar tetap menjaga kekompakan karena akan melakoni lagi laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

"Jangan salah-salahan, we rise as a team, we fall as a team, kita jatuh bersama, kita bangkit bersama," kata dia.

Ia menambahkan, pertandingan selanjutnya menjamu Filipina bukan lawan yang mudah sehingga ia mengingatkan para pemain agar bermain lebih baik dari pada saat melawan Irak.

"Kalian mau tiga poin? Mau ke Piala Dunia atau tidak?," imbuh Erick dalam nada bertanya yang langsung dijawab secara serentak oleh para pemain: "mau".

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Irak yang memenangkan pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 6 Juni.

Anak asuh Shin Tae-yong masih memiliki satu peluang tersisa untuk memastikan diri lolos ke putaran tiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menaklukkan Filipina pada 11 Mei mendatang.

