Hasil UFC Vegas 93: Jeka Saragih Kalah dari Westin Wilson dalam Pertarungan Kelas Bulu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bela diri campuran Indonesia, Jeka Saragih, menelan kekalahan dari Westin Wilson pada ronde pertama pertarungan kelas bulu UFC Vegas 93 di UFC Apex, Las Vegas, Sabtu setempat atau Minggu pagi WIB.

Jeka takluk melalui submission (kuncian) dari Wilson saat pertarungan baru berlangsung satu menit 48 detik. Bagi Wilson, kemenangan itu menjadi kemenangan perdana melalui submission sepanjang kariernya di UFC.

Sedangkan bagi Jeka, kekalahan itu merupakan kekalahan perdananya dan menodai catatan 14 menang dan tiga kali imbang sepanjang kiprahnya di bela diri campuran. Untuk Wilson, kemenangan itu membuatnya kini memiliki rekor 17 kemenangan, sembilan kali imbang, dan belum pernah kalah.

Pertarungan Jeka melawan Wilson merupakan pertandingan kedua di preliminary card UFC Vegas 93. Pada UFC Vegas 93, pertandingan utamanya akan mempertemukan Alex Perez melawan Tatsuro Taira di kelas terbang.

Pada awal laga, Jeka sempat berusaha menekan dan memojokkan Wilson. Wilson kemudian meresponnya dengan mencoba mengunci leher Jeka.

Seiring berlangsungnya pertarungan, Wilson kemudian dapat mengunci lengan dan leher Jeka dengan memadukan kuncian armbar dengan triangle choke, untuk kemudian memaksa Jeka tap out karena sikunya dapat dikunci oleh sang lawan yang membuat wasit menghentikan pertandingan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil Lengkap UFC Vegas 93:

Main Card

Kelas Terbang: Tatsuro Taira kalahkan Alex Perez via TKO (ronde 2, 2:59)

Kelas Bantam: Miles Johns kalahkan Douglas Andrade via Unanimous Decision (ronde 3, 5:00)

Kelas Bulu: Lucas Almeida kalahkan Timothy Cuambar via Unanimous Decision (ronde 3, 5:00)

Kelas Bantam: Brady Hiestand kalahkan Garrett Armfield via Submission (ronde 3, 1:52)

Kelas Terbang: Asu Almabayev kalahkan Jose Johnson via Unanimous Decision (ronde 3, 5:00)

Kelas Welter: Adam Fugitt kalahkan Josh Quinlan via Split Decision (ronde 3, 5:00)

Preliminary Card

Kelas Terbang: Nate Maness kalahkan Jimmy Flick via Unanimous Decision (ronde 3, 5:00)

Kelas Terbang Wanita: Gabriella Fernandes kalahkan Carli Judice via Split Decision (ronde 3, 5:00)

Kelas Bulu: Westin Wilson kalahkan Jeka Saragih via Submission (ronde 1, 1:49)

Kelas Bulu: Melquizael Costa kalahkan Shayilan Nuerdanbieke via Submission (ronde 3, 1:50)

Kelas Jerami Wanita: Josefine Knutsson kalahkan Julia Polastri via Unanimous Decision (ronde 3, 5:00).

Pilihan Editor: Gagal Juara Australian Open 2024 Usai Kalah di Final, Begini Komentar Ester Nurumi Tri Wardoyo