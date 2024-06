Jadwal Final Four Proliga 2024: Digelar 2 Putaran, Berlangsung 7-14 Juli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli Proliga 2024 sudah melewati babak reguler. Pertandingan babak final four akan berlangsung 7 hingga 14 Juli.

Persaingan ketat diprediksi akan hadir pada babak empat besar, seperti terlihat di babak sebelumnya. Juara bertahan sektor putri, Bandung Bjb Tandamata, sudah menjadi korban sengitnya persaingan dan gagal lolos ke final four.

Jadwal final four kompetisi bola voli akan memakai format dua putaran. Empat tim putra dan empat tim putri akan saling bertemu dua kali. Tim yang finis di dua besar klasemen akan lolos ke grand final.

Daftar Tim Lolos Final Four Proliga 2024

Putra

1. Jakarta LavAni Allo Bank Electric

2. Palembang Bank SumselBabel

3. Jakarta STIN BIN

4. Jakarta Bhayangkara Presisi.

Putri

1. Jakarta Popsivo Polwan

2. Jakarta BIN

3. Jakarta Pertamina Enduro

4. Jakarta Elektik PLN.

Jadwal Final Four Proliga 2024

Putaran 1 (4-7 Juli 2024)

Lokasi: GOR Bung Tomo, Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Enduro

16.00 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN.

Jumat, 5 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Electric PLN

16.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu, 6 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta STIN BIN.

Minggu, 7 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Palembang Bank SumselBabel.

Putaran 2 (11-14 Juli)

Lokasi: GOR Jatidiri, Semarang

Kamis, 11 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Enduro

16.00 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN

Jumat, 12 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Elektrik PLN

16.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Pertamina Enduro.

Sabtu, 13 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Peringkat 4

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta STIN BIN.

Minggu, 14 Juni 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Palembang Bank SumselBabel.

Jadwal Grand Final Proliga 2024 akan berlangsung di Indonesia Arena, Yogyakarta, pada 20 dan 21 Juli.

Pilihan Editor: Cerita Karisma Evi Tiarani Menjadi Atlet Para Atletik, Sempat Geluti Bulu Tangkis hingga Tak Kuat Latihan