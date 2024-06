Babak Reguler Proliga 2024 Tuntas: Simak Klasemen Akhir, Juara Tiap Putaran, dan Tim yang Lolos Final Four

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak reguler Proliga 2024 sudah usai digelar, setelah rangkaian jadwal pekan ketujuh berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, 20-23 Juni.

Dengan tuntasnya jadwal babak reguler kompetisi bola voli ini, tiket final four pun otomatis sudah terdistribusi. Juara tiap putaran juga sudah diketahui,

Simak rekap hasil, klasemen akhir, dan daftar peramin tiket dan gelar juara putaran:

Rekap Hasil Proliga 2024 Pekan Ketujuh

Kamis, 20 Juni 2024

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Bandung Bank bjb Tandamata: 0-3 (19-25, 22-25, 21-25)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri: 3-1 (23-25, 25-19, 25-16, 25-18).

Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta STIN BIN: 0-3 (20-25, 20-25, 22-25).

Jumat, 21 Juni 2024

Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Elektrik PLN: 3-2 (20-25, 25-19, 25-17, 25-20)

Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Livin Mandiri: 3-2 (25-23, 26-17, 21-25, 15-25, 15-13).

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel: 3-0 (25-20, 26-24, 25-19)

Sabtu, 22 Juni 2024

Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta LavAni Allobank 0-3 (20-25, 11-25, 20-25)

Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Elektrik PLN: 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)

Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN: 0-3 (17-25, 18-25, 20-25).

Minggu, 23 Juni 2024

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Garuda Jaya: 3-1 (25-17, 25-23, 23-25, 25-21)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN: 3-1 (23-25, 18-25, 22-25)

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Kudus Sukun Badak: 3-2 (25-27, 25-22, 23-25, 15-6).

Klasemen Akhir Proliga 2024

1. Jakarta LavAni: 12 kali main, 10 kali menang, set 32-8, 31 poin

2. Palembang Bank Sumsel Babel: 12 kali main, 9 kali menang, set 27-19, 24 poin

3. Jakarta STIN BIN: 12 kali main, 8 kali menang, set set 29-13, 26 poin

4. Jakarta Bhayangkara: 12 kali main, 8 kali menang, set 26-18, 22 poin

5. Jakarta Pertamina Pertamax: 12 kali main, 5 kali main, set 18-21, 15 poin

6. Kudus Sukun Badak: 11 kali main, 2 kali menang, set 10-27, 4 poin

7. Jakarta Garuda Jaya: 11 kali main, 0 menang, set 0-33, 0 poin.

Klasemen Proliga 2024 Sektor Putri:

1. Jakarta Popsivo Polwan: 12 kali main, 10 kali menang, set 34-12, 31 poin

2. Jakarta BIN: 12 kali main, 9 kali menang, set 31-15, 28 poin

3. Jakarta Pertamina Enduro: 12 kali main, 7 kali main, set 21-19, 21 poin

4. Jakarta Elektrik PLN: 12 kali main, 7 kali menang, set 26-23, 17 poin

5. Bandung bjb Tandamata: 12 kali main, 6 kali menang, set 24-25, 18 poin

6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 12 kali main, 2 kali menang, set 14-32, 7 poin

7. Jakarta Livin Mandiri: 12 kali main, 1 kali menang, set 7-33, 4 poin.