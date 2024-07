Grand Final Proliga 2024: Begini Perjalanan Tim Putri Jakarta Elektrik PLN dan Jakarta BIN Menuju Partai Puncak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal grand final Proliga 2024 bagian putri akan mempertemukan Jakarta Elektrik PLN dan Jakarta BIN. Kedua tim akan berhadapan di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 20 Juli.

Baik Jakarta Elektrik PLN maupun Jakarta BIN melewati jalan berliku nan panjang untuk bisa menembus partai puncak Proliga 2024. Keduanyabisa dibilang sama-sama sempat telat panas pada awal kompetisi Proliga 2024 sebelum akhirnya mendapat momentum positif.

Bagi Jakarta Elektrik PLN, final Proliga 2024 mengakhiri penantian tujuh tahun setelah terakhir kali melaju ke partai puncak pada musim 2017 yang berujung dengan gelar keenam.

Sedangkan bagi Jakarta BIN yang baru debut di Proliga pada 2023, laga lusa jadi penampilan perdananya dalam partai puncak kompetisi voli paling bergengsi di Tanah Air.

Berikut rangkuman perjalanan kedua tim untuk menembus partai puncak Proliga 2024:

Jakarta Elektrik PLN

Tim voli putri tersukses dalam sejarah Proliga ini sempat terseok-seok pada awal musim. Bahkan, Yolla Yuliana cs hanya mampu finis kelima pada putaran pertama musim reguler. Kehadiran Marina Markova yang menggantikan Indre Sorokaite sejak pekan keempat Proliga 2024 pun tak serta-merta meningkatkan performa Jakarta Electric PLN.

Setelah pekan keempat berakhir, Proliga 2024 sempat jeda selama 17 hari untuk mengakomodasi agenda Timnas Voli Indonesia di AVC Challenge Cup 2024. Momen jeda tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik oleh kepala pelatih Chamnan Dokmai untuk memperbaiki performa Jakarta Elektrik PLN.

Pascajeda, performa Elektrik mengalami peningkatan. Para pemain juga tampak lebih padu dan mampu memaksimalkan potensi Marina Markova sebagai mesin poin.

Mereka pun memenangi empat dari lima laga setelah jeda, termasuk kemenangan lima set secara back-to-back atas Jakarta Popsivo Polwan dan Bandung BJB Tandamata.

Pada akhirnya, Jakarta Elektrik PLN lolos ke final four Proliga 2024 setelah finis keempat di klasemen akhir musim reguler dengan rekor tanding 7 menang-5 kalah dan 17 poin.

Lolosnya Yolla Yuliana dan kolega terbilang dramatis karena unggul kemenangan atas juara bertahan Bandung BJB Tandamata di posisi kelima dengan rekor 6 menang-6 kalah dan 18 poin.

Tren positif Jakarta Elektrik PLN pun berlanjut pada babak final four Proliga 2024 yang bergulir dalam dua putaran di Surabaya dan Semarang.

Dari enam laga yang dilakoni, Jakarta Elektrik PLN mampu meraih lima kemenangan dengan skor 3-0/3-1. Mereka pun finis di puncak klasemen akhir final four dengan raihan 15 poin.

Berikut catatan pertandingan Jakarta Elektrik PLN menuju final Proliga 2024:

Musim Reguler

Putaran I

vs Jakarta Livin Mandiri: 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)

vs Jakarta Pertamina Enduro: 1-3 (19-25, 25-19, 10-25, 19-25)

vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3-2 (15-25, 26-24, 21-25, 25-19, 15-9)

vs Jakarta BIN: 1-3 (24-26, 21-25, 25-23, 18-25)

vs Bandung BJB Tandamata: 3-2 (25-14, 25-17, 23-25, 25-27, 15-12)

vs Jakarta Popsivo Polwan: 1-3 (23-25, 21-25, 25-19, 15-25).

Putaran II

vs Jakarta Pertamina Enduro: 1-3 (22-25, 19-25, 25-21, 20-25)

vs Jakarta Livin Mandiri 3-0 (25-19, 25-22, 26-24)

vs Jakarta Popsivo Polwan: 3-2 (14-25, 17-25, 26-24, 26-24, 18-16)

vs Bandung BJB Tandamata: 3-2 (21-25, 25-13, 23-25, 25-20, 16-14)

vs Jakarta BIN: 1-3 (25-20, 19-25, 17-25, 20-25)

vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3-0 (25-23, 25-18, 25-22).

Final Four Putaran I

vs Jakarta Popsivo Polwan: 3-1 (16-25, 25-20, 27-25, 28-26)

vs Jakarta BIN: 0-3 (21-25, 20-25, 23-25)

vs Jakarta Pertamina Enduro: 3-1 (25-23, 11-25, 25-21, 25-21),

Putaran II

vs Jakarta Popsivo Polwan: 3-1 (25-23, 25-18, 23-25, 25-20)

vs Jakarta BIN: 3-0 (25-17, 25-20, 25-21)

vs Jakarta Pertamina Enduro: 3-0 (25-14, 29-27, 25-21).

