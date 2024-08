Jadwal Perempat Final Basket Olimpiade Paris 2024: Amerika, Prancis, dan Serbia Siap Beraksi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola basket Olimpiade Paris 2024 telah melewati babak penyisihan grup. Jadwal perempat final akan berlangsung di Lille, Prancis, Selasa, 6 Agustus.

Pada babak perempat final ini, Timnas Basket Amerika Serikat dengan skuad yang dipenuhi bintang NBA akan menghadapi Brasil. Sementara tim tuan rumah dengan bintang mereka Victor Wembanyama yang berpostur 2,24 meter akan melawan tim tangguh Kanada.

Baca juga: Reaksi Gregoria Mariska Tunjung Usai Dapat Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024

Jadwal pertandingan bola basket Olimpiade Paris 2024:

Selasa, 6 Agustus:

Jerman vs Yunani - Pukul 16.00 WIB

Baca juga: Klasemen Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 Minggu Malam 4 Agustus setelah Indonesia Meraih Perunggu dari Gregoria Mariska

Juara Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 Jerman melaju dengan rekor kemenangan 3-0 di grup mereka. Jerman mencapai perempat final Olimpiade berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sedangkan lawannya, Yunani, lolos dari fase grup lewat tim peringkat tiga terbaik dengan rekor 1-2, kalah dari Kanada dan Spanyol dalam Olimpiade pertama mereka sejak 2008.

Yunani unggul dalam pertemuan melawan Jerman dengan catatan 12-8, termasuk kemenangan satu-satunya di Olimpiade pada 2008. Namun, Jerman mengalahkan Yunani di perempat final FIBA EuroBasket 2022.

Serbia vs Australia - Pukul 19.30 WIB

Serbia yang merupakan peraih medali perak Olimpiade 2016 untuk kedua kalinya mencatatkan rekor 2-1 di grup mereka dan menempati peringkat kedua di bawah AS pada Grup C. Australia mencapai delapan besar untuk kelima kalinya berturut-turut dan ke-12 dalam 13 Olimpiade terakhir. The Boomers, sebutan tim Australia, meraih rekor 1-2 di Grup A. Mereka memiliki harapan untuk setidaknya dapat mengulang perolehan medali perunggu mereka dari 2021, yang merupakan medali Olimpiade pertama mereka.

Serbia kalah dari Australia 73-84 dalam laga uji coba jelang Olimpiade pada 16 Juli. Tetapi kedua tim berbagi kemenangan dalam dua pertandingan Olimpiade pada 2016, di mana Serbia menang 87-61 di semifinal.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Prancis vs Kanada - Pukul 23:00 WIB

Tuan rumah dan peraih medali perak Olimpiade tiga kali (1948, 2000, 2021), Prancis, mencapai perempat final untuk ketiga kalinya berturut-turut. Mereka mencatat rekor 2-1 di grup mereka dan berakhir pada peringkat dua di bawah Jerman. Kanada mencatatkan rekor sempurna 3-0 untuk menjadi pemimpin Grup A, yang juga menjadi capaian tertinggi mereka sejak tahun 2000.

Kanada hanya memiliki rekor 2-6 dalam sejarah pertandingan melawan Prancis, termasuk kekalahan di perempat final Olimpiade 2000. Namun pada pertandingan terakhir kedua tim dalam kompetisi Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 yang digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, Kanada menang atas Prancis dengan selisih sampai 30 poin.

Rabu, 7 Agustus 2024

Brasil vs Amerika Serikat - Pukul 02.30 WIB

Brasil meraih tempat di perempat final setelah mencatatkan rekor 1-2 di fase grup dengan status tim peringkat tiga terbaik. Mereka berupaya mencapai empat besar untuk pertama kalinya sejak 1968. Amerika Serikat melaju dengan rekor 3-0 di fase grup dan dengan meyakinkan bisa memenangi medali emas Olimpiade kelima mereka secara berturut-turut.

Amerika Serikat memegang rekor 23-10 sepanjang pertemuan melawan Brasil, termasuk rekor 9-0 di Olimpiade. Terakhir kalinya kedua tim bertemu di ajang Olimpiade terjadi pada 1996.

Pilihan Editor: Menengok Rumah dan Bertemu Ayah Imane Khelif, Petinju Olimpiade 2024 yang Gendernya Dipersoalkan