Mengenal Yeom Ki Hun, Pelatih Striker Pilihan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi kabar soal keinginan Shin Tae-yong mendatangkan Yeom Ki Hun untuk pelatih pemain depan atau striker timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan, PSSI telah memenuhi keinginan Shin Tae-yong itu. "Ya memang untuk meningkatkan kualitas timnas kita, harus memperkuat tim. Ya kedokteran, medis, pelatih," katanya, pada Selasa, 6 Agustus 2024, dikutip dari Skor.id.

Tentang Yeom Ki Hun

Dikutip dari Transfermarkt, Yeom Ki Hun lahir di Daejeon, Korea Selatan, pada 30 Maret 1983. Sebagai pemain, ia pernah mengisi posisi sayap kiri, sayap kanan, dan penyerang tengah. Yeom Ki Hun memulai meniti karier di Nonsan Middle School pada 1996. Ia melanjutkan pendidikan dan karier sepak bolanya di Ganggyeong Commercial High School pada 1998. Setelah lulus, ia bergabung dengan Honam University pada 2001 dan mulai menunjukkan potensinya sebagai pemain muda berbakat.

Ia bergabung dengan klub profesional pertamanya, Jeonbuk Hyundai Motors pada 2006. Pada musim 2007-2008, Yeom Ki-Hun pindah ke Ulsan Hyundai. Di klub ini, ia mencetak 9 gol dan memberikan 4 assist dalam 44 penampilan. Perjalanan kariernya berlanjut dengan Suwon Samsung Bluewings pada musim 2009-2010.

Selama di Suwon Samsung Bluewings, Yeom Ki Hun menjadi pemain dengan penampilan terbanyak, yakni 417 kali, mencetak 72 gol, dan memberikan 106 assist. Ia juga dipinjamkan ke Ansan Police selama musim 2011-2012 hingga 2013-2014, ia mencetak 7 gol dan memberikan 11 assist dalam 24 penampilan.

Debut Yeom Ki Hun di timnas Korea Selatan pada 8 Oktober 2006. Selama karier internasionalnya, ia tampil sebanyak 57 kali dan mencetak 5 gol. Ia juga pernah bermain untuk tim U-23 Korea Selatan dengan 6 penampilan dan 1 gol.

Yeom Ki Hun berpartisipasi dalam berbagai turnamen besar, termasuk Asian Games 2006, Piala Asia 2007, Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, dan Piala Asia 2011. Prestasi internasionalnya bersama timnas meliputi Kejuaraan Asia Timur pada musim 2016-2017.

Prestasi Yeom Ki Hun

Selama kariernya, Yeom meraih berbagai penghargaan level klub maupun individu. Ia memenangkan Liga Champions AFC 2006 bersama Jeonbuk Hyundai, serta tiga kali dalam Piala FA Korea bersama Suwon Samsung Bluewings (2010, 2016, 2019).

Yeom pernah menerima beberapa penghargaan, beberapa di antaranya K League Rookie of the Year (2006), Top Scorer Kejuaraan Sepak Bola Asia Timur (2008), Piala FA Korea Most Valuable Player (2010, 2016), Assist Terbanyak K League 2 (2013), K League All-Star Game Most Valuable Player (2015), dan Assist Terbanyak K League 1 (2015, 2016). Ia juga tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam Piala FA Korea dengan 46 penampilan.

Setelah Pensiun Sebagai Pemain

Setelah pensiun sebagai pemain pada musim 2023-2024, Yeom Ki-Hun memulai karier kepelatihannya sebagai asisten pelatih Suwon Samsung Bluewings pada 2 Januari 2023. Ia diangkat menjadi pelatih interim pada 27 September 2023 hingga 31 Desember 2023, sebelum akhirnya menjadi kepala pelatih pada 9 Januari 2024 hingga 25 Mei 2024.

