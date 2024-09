Klasemen Perolehan Medali PON 2024 setelah Resmi Dibuka Jokowi: Jawa Timur Melesat Jauh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari pembukaan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 (PON 2024), Senin, 10 September 2024, sejumlah pertandingan tetap berlangsung. Pada hari itu, tuan rumah Sumatra Utara dan Jawa Barat bersaing ketat dalam perburuan medali emas: sama-sama meraih 12 emas.

Namun, dengan total 50 medali yang diperoleh Jabar masih sulit disaingi oleh tuan rumah yang hanya mengumpulkan 21 medali. Peringkat kedua pun milik Jabar, sedangkan Sumut harus puas di posisi keempat, di bawah Aceh yang 12 emas dengan total 27 medali. Untuk peringkat pertama, Jawa Timur (Jatim) tampil perkasa dengan mengumpulkan 24 emas dan total 52 medali.

Cabang olahraga senam artistik, barongsai, dan balap sepeda masih menjadi penyumbang emas paling banyak untuk kontingen tersebut. Dua medali emas balap sepeda mountain bike (MTB) nomor individual downhill, menambah pundi-pundi emas tim paling timur Pulau Jawa itu.

Bahkan, di sektor putra, dua pembalap Jatim finish urutan satu dan dua dalam balapan yang digelar di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Senin, sehingga menambah perolehan medali dari satu perak.

Selain itu, cabang olahraga boling nomor tunggal putri juga menyumbang emas melalui perjuangan Shinta Ceysaria Yunita yang mengalahkan wakil Sumut, Nadia Pramanik Nuramalina. Sementara untuk Jabar, dayung merupakan penyumbang emas paling banyak, yakni enam medali ditambah dua perak dan satu perunggu.

Prestasi itu diikuti aerosport paramotor, dengan tiga emas, satu perak, dan dua perunggu. Boling turut menambah pundi-pundi emas melalui nomor tunggal putra yang diraih Adhiguna Widiantoro. Atlet tersebut berhasil menundukkan wakil DKI Jakarta, yakni Yeri Ramadona melalui gim ketiga atau penentu, dalam format pertandingan best of three.

Untuk kontingen Sumut, barongsai menjadi bintang utama penyumbang emas. Cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan dalam PON, menambah raihan empat emas dan satu perunggu bagi tuan rumah.

Hari ini, Selasa, 10 September, perebutan medali akan berlangsung. Ada cabang angkat besi, biliar, binaraga, loncat indah, renang perairan terbuka yang akan menampilkan persaingan berebut emas.

Sementara itu, PON 2024 sudah resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) Stadion Harapan Bangsa, Aceh. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marciano Norman menyebut PON mempertandingkan 65 cabang olahraga yang terdiri dari 87 disiplin serta 1.042 nomor pertandingan. Seluruh pertandingan sudah dilakukan sejak akhir Agustus lalu atau sebelum pembukaan.

"PON 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini merupakan PON yang berbeda dengan sebelumnya karena diselenggarakan di dua provinsi dan diikuti 38 kontingen," kata Marciano di Banda Aceh, Aceh, Senin.

Klasemen Perolehan Medali PON 2024

